Favorita nezaskočili, a to především kvůli prospanému prvnímu poločasu. Fotbalisté Karviné prohráli nedělní podvečerní utkání 6. kola FORTUNA:LIGY na hřišti mistrovské Sparty 1:3 a zůstávají na čtyřech bodech.

AC Sparta Praha - MFK Karviná 3:1 (6. kolo FORTUNA:LIGY, 27. 8. 2023). | Foto: AC Sparta Praha

Letenští rozhodli v první půli góly Karabce a Ryneše. Prvně jmenovaný viděl po hodině hry červenou kartu za nesportovní chování, což Slezané potrestali v 82. minutě, kdy Mikuš propálil Vindahla. Vyrovnat už MFK nedokázal, navíc v samém závěru ještě inkasoval z kopačky Pavelky.

„Chtěli jsme udržet co nejdéle stav 0:0, což se nám vůbec nepodařilo a už v šesté minutě jsme inkasovali. Hodně to s námi otřáslo a velmi to narušilo náš plán. Svou roli hrál určitě respekt k soupeři,“ řekl úvodem trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

„V prvním poločase jsme se dostali místy až pod drtivý tlak, dělali jsme jednoduché ztráty v přechodové fázi. Pomohla nám po přestávce červená karta domácího Karabce, i proto jsme se zlepšili a dokázali dát kontaktní branku na 1:2,“ hlásil kouč MFK.

„Chtělo to pak dostat se ještě více nahoru, měly tam chodit centry. Místo toho jsme se vlastně jen zašili a dostali gól na 1:3. Mrzí mě porážka i to, že jsme to ještě více nezdramatizovali. Teď nás čeká podobně těžký soupeř, hrajeme na Slavii, snad tam udržíme čisté konto déle,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Bylo to o nás, vedli jsme 2:0 a měli zápas pod kontrolou. Červená karta to bohužel trochu nabourala. Jsem však rád za výhru,“ uzavřel trenér Sparty Brian Priske.

6. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 27. 8. 2023):

Sparta Praha – MFK Karviná 3:1 (2:0)

Branky: 6. Karabec, 27. Ryneš, 88. Pavelka – 82. Mikuš. Rozhodčí: Machálek – Váňa, Antoníček. ŽK: Bartl (Karviná). ČK: 57. Karabec (Sparta). Diváci: 16 256.

Sparta: Vindahl – Gomez, Sörensen, Vitík – Birmančevič (62. P. Vydra), Sadílek, Pavelka, Pešek (86. Kairinen) – Karabec, Ryneš – Olatunji (46. Sejk). Trenér: Priske.

Karviná: Ciupa – Bederka, Krčík, Svozil, Ražnatovič (46. Soukeník) – Mikuš, Žák (66. Akinyemi), Čavoš (76. Málek), Memič – Ezeh (66. Doležal), Papalelé (46. Bartl). Trenér: Hejdušek.