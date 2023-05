/FOTOGALERIE/ Setrvání Srdjana Plavšiče v Baníku? Věc, kterou by si přáli fanoušci, spoluhráči, i vedení ostravského klubu. Byť z nejrůznějších vyjádření se to jeví jako úplné sci-fi, na Bazalech tuto variantu ještě nebalí. Na začátku týdne dokonce mělo podle informací Deníku dojít ke schůzce nejvyšších představitelů Slezanů a pražské Slavie, které srbský křídelník patří.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Teplicím (21. května 2023). | Video: David Hekele

V neděli bylo Plavšiče proti Teplicím plné hřiště. Běhal, napadal, kličkoval, přihrával, centroval, zkoušel střílet, nutil soupeře k místy tvrdým faulům. Bylo znát, že ačkoli pomáhá „jen“ k záchraně, fotbalem se ve Vítkovicích baví. A tím i přes šest tisíc fanoušků na stadionu, kterým se tajil dech, když v 60. minutě s lehkostí sobě vlastní zakončil pohodlným obloučkem přes brankáře Muchu svůj samostatný nájezd. Navíc jen ofsajd mu v závěru vzal další zásah.

Nejednomu z příznivců muselo být při tom pohledu smutno, když si uvědomil, že jde třeba o poslední představení sedmadvacetiletého šikuly v ostravském dresu. Že by tomu tak mělo být, vypovídala i slova samotného hráče v zápasovém bulletinu. „Odnesu si odsud spoustu krásných vzpomínek. Třeba vítězství nad Plzní. A taky to, že jsem se v Baníku cítil dobře, hrálo se mi tu moc fajn a mám pro sebe takový pocit, že to na hřišti nebylo špatné. Teď můžu říct, že rozhodnutí jít do Baníku bylo správné,“ uvedl Plavšič.

V kombinaci s nedávným vyjádřením trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, který rodáka z Nového Sadu očekává na startu letní přípravy v Edenu, je vzkaz jasný: v Baníku Plavšič od léta už nebude.

Hostování končí, opci Ostravané nemají, stejně jako v případě Brazilce Cadua, který je hráčem mistrovské Plzně. Pavel Hapal, trenér Baníku, věděl, že konec mrštného Balkánce by sílu mužstva zasáhl, odevzdaný ale v této otázce nebyl. „Je hráčem Slavie, tam se asi musí prvně vrátit. Mluvil o zahraničí, že by se mu líbilo Španělsko, což bych mu přál. Ale víte, jak to ve fotbale je. Vše se ještě může zamotat a zatočit,“ naznačil.

Pak naplno potvrdil, že Plavšiče chce mít v kádru i od léta. „My o jeho služby zájem máme a mít budeme. On to ví, sám jsem s ním mluvil, že bychom chtěli, aby setrval, ale nevím, jestli to bude vůbec možné. Ani nevím, jak moc s ním ve Slavii počítají, pak se uvidí,“ poznamenal Pavel Hapal. „Když odejde, bude to komplikace, protože jde o rozdílového hráče,“ dodal.

Srdjan Plavšič uprostřed.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sitauce by nemusela být zdaleka tak beznadějná, jak se zdá. V úvodu tohoto týdne jednalo vedení klubu se svými slávistickými protějšky. Jaké jsou varianty? Z ohlasů v zákulisí se nejeví pravděpodobné, že pokud by Plavšič zůstal, stal by se natrvalo hráčem Ostravanů.

V táboře sešívaných má rychlonohý levák ještě rok platnou smlouvu, těžko říct, jakou sumu by si úřadující český vicemistr za případný přestup představoval. Navíc problémem je jeho milionový plat, na němž se Baník podílí zhruba ze čtvrtiny. Reálněji tak vypadá spíše další hostování. Teoreticky tentokrát už s opcí. „Dávám tomu dvacet, maximálně třicet procent, že u nás zůstane. Zájem ale máme,“ reagoval v úterý dopoledne na dotaz Deníku sportovní ředitel FCB Luděk Mikloško.

A nejde o jednostrannou záležitost. Chuť pokračovat má i sám hráč, byť jak naznačil Hapal, kouká i do ciziny. „V létě si odpočinu, máme v plánu i svatbu, a pak uvidím, co bude dál. Chtěl bych ještě zkusit nějaké další zahraničí. Mým snem by bylo Španělsko. Na Baník ale nikdy nezapomenu,“ řekl v bulletinu Plavšič, který odcestoval domů, aby se dal po náročné sezoně zdravotně dohromady.

Pakliže by tato možnost nevyšla, byl by ve hře i Baník, v jehož dresu odehrál od svého záříjového příchodu 24 ligových utkání, vstřelil pět branek, na pět nahrál. Další dvě asistence přidal ve třech zápasech v MOL Cupu.

Navdory své minulosti ve Spartě a Slavii si brzy získal publikum i v Ostravě. Především svou rychlostí, technikou, driblinkem, schopností prosadit se individuálně jeden na jednoho, nebo vytvořit šanci pro spoluhráče. Zapadl i do kolektivu v šatně. Kapitán Jan Laštůvka se na podzim dokonce vyjádřil tak, že kdyby vyhrál ve Sportce, okamžitě by ho koupil.

Teď – v následujících dnech a týdnech – se bude rozhodovat o Plavšičově budoucnosti. Vše je otevřené, naděje umírá poslední, řeklo by se. Zatím je téměř jisté pouze to, že v červnu se bude hlásit u Jindřicha Trpišovského.