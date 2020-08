Karvinský odchovanec se začátkem týdne připojí k týmu trenéra Juraje Jarábka a pomůže vyztužit jeho defenzivní řady. Jursa se svým mateřským klubem podepsal dvouletou smlouvu.

Jednatřicetiletý univerzál si vybíral z několika nabídek (i ze zahraničí), ale jako správný patriot zvolil návrat domů.

„Splnil se mi sen. Jsem zpátky doma v Karviné a hrajeme tady nejvyšší soutěž. Pro mě je to ideál a už se těším na novou sezonu. Jsem rád, že to takhle vyšlo,“ podotkl na uvítanou „Jursič“, který má v nejvyšší soutěži odehráno 59 zápasů a vstřeleny 2 góly.

Jursa upoutal pozornost už jako druholigový mladík. V Karviné byl stabilním členem nejprve zálohy, pak obrany, pravidelně proměňoval penalty a byl jedním z tahounů mužstva. V srpnu 2012 odešel na zkušenou do Teplic, v první lize se ještě stabilně neuchytil, rok strávil na hostování v Ústí nad Labem, když se ale vrátil do rodného kraje, tedy do Opavy, už první ligu hrával (nejprve ovšem druhou, než se Opavě podařilo vykopat po třinácti letech zase nejvyšší soutěž). V Opavě nakonec strávil pět a půl roku.

„Návrat Tomáše zpátky do našich barev je skvělou zprávou pro všechny Karviňáky. Tomáš je univerzál, může hrát na krajích obrany i ve středu zálohy, navíc bezproblémový kluk. Jsme rádi, že se vrátil a domluvili jsme se na dvouleté smlouvě,“ oznámil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.