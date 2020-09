„Člověku to zvedne sebevědomí. Konečně jsem hrál od začátku celý zápas, ten gól je jen takový bonus,“ nedělal ze své trefy velkou vědu „Jursič“ po výhře 6:0 nad účastníkem krajského přeboru.

Gól obránce se vždy počítá. Mohl by vám pomoci do základní sestavy?

To si nemyslím. Kromě mě se trefili i další kluci. Navíc to bylo štěstí. Máme sice za úkol to zavírat na zadní tyči, ale někdo to tam tečoval, což mi umožnilo balon doklepnout.

Co si z utkání vezmete?

Pro mě bylo jedině dobře, že jsem mohl nastoupit. Potřebuji pravidelné herní vytížení, takže jsem spokojen. Postup se od nás čekal, bylo to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme.

Co jste říkal výkonu Hlubiny?

Ale jo, hráli dobře, všechna čest. Nějakých dvacet minut jsme měli hektických, pak jsme konečně dali dva rychlé góly, a teprve ty nás uklidnily. Proti soupeři z nižší soutěže musíte dát rychle gól, čím dříve, tím lépe. Když je to dlouho 0:0, bývá to ošidné. Soupeř má pokaždé velkou motivaci, chce se ukázat.

Do Karviné jste se vrátil po dlouhých osmi letech. Jak to přivítala rodina?

V Opavě jsem byl spokojený, ale už jsem tam byl pomalu šest let, takže jsem cítil, že to potřebuje změnu. Vrátil jsem se rád, rodina to taky uvítala. Přece jen, jsem tady doma.

Mimochodem – v Karviné jste před svým odchodem zahrával všechny penalty a také jste je snad všechny proměnil. Nechtěl jste si ji kopnout i na Hlubině v poháru, když byla možnost?

Neměl bych s tím problém, ale na penaltu jsou předem určeni hráči ze základu. Teď to byl Filip Twardzik, tak na ni šel on (a přestřelil - pozn. aut.).

Jak se vám jeví karvinský kádr?

Vypadá hodně dobře. Je tady taková síla, že je problém dostat se vůbec do nominace na zápas, natož do základní sestavy.

To ale bude váš cíl. Vracel jste se s tím, že se pokusíte vrátit do základní sestavy, ze které jste před lety odcházel do Teplic, nebo ne?

Samozřejmě, budu se o to snažit. Jsem rád, že jsem v týmu, kde je potřebná konkurence. Tak to má být, protože konkurence vás posouvá. Ale určitě jsem si nemyslel, že když se vrátím, že budu mít automaticky zajištěno místo v základu. Jsem oběma nohama na zemi.

Jak jste vlastně prožíval karvinský rozmach během těch posledních osmi let? Když si vás vyhlédly Teplice, nový stadion v Ráji ještě nestál…

Nestál, nestál. A je krásný. Už jsem na něm měl možnost být dříve, když jsem hrával v Opavě. Pro fotbalistu snad nemůže být nic lepšího než hrát doma na pěkném stadionu. Na ty nové stadiony mám docela štěstí, protože i v Ústí nad Labem, kde jsem hostoval, se zrovna postavil nový stadion.

Pohár máte za sebou, v lize vás čeká Liberec. Už víte, jestli budete v nominaci na utkání?

Ještě ne, to se asi dozvíme až zítra.

Problém naskočit za béčko byste neměl?

Vůbec ne, potřebuji zápasovou praxi, a béčku se navíc daří. Pak je jedno, jestli budu hrát v divizi nebo jinde. Vše mi pomůže k tomu, abych mohl bojovat o místo v lize.

Bude pro vás výhoda, že Liberec odehraje ještě před nedělí zápas Evropské ligy v Litvě?

Neřekl bych. Ten den volna, který oproti němu budeme mít, může hrát roli, ale taky nemusí. Záleží, v jaké sestavě to Liberec odehraje, jaký bude výsledek, jestli soupeř přinutí hrát Liberec na maximum. To vše se může projevit.

Budete ho sledovat?

Ano, dostali jsme za úkol se na zápas dívat. Pro nás by bylo ideální, kdyby to šlo do prodloužení. Třeba se tam Liberec vyšťaví (úsměv).