Talentovaný ofenzivní záložník Tomáš Ostrák z Karviné figuruje v záložním ligovém výběru české reprezentace, který sestavil tým trenéra Davida Holoubka.

Tomáš Ostrák (v bílém) je v ligovém záložním výběru české reprezentace. | Foto: Ivo Dudek

Čeští fotbalisté se totiž vracejí z utkání Ligy národů v Izraeli do Prahy, a před utkáním této soutěže ve Skotsku podstoupí testy na covid. Kdyby se našel u členů české reprezentace, a ta musela následně do izolace, či do ní museli jen někteří hráči, je připraven zaskočit záložní ligový tým.