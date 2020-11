Protože se ligová soutěž kvůli covidu rozbíhá zase až po měsíci, je otázka je, v jaké formě se do ní jednotlivé týmy budou vracet. „To je velká neznámá. Navíc nikdo netuší, kteří hráči se případně budou potýkat s nemocí,“ upozornil trenér Karviné Juraj Jarábek, že sestavy se budou odhadovat hůř.

Karvinští se nicméně těšili, až se bude zase moci pokračovat. „Připravovali jsme se individuálně, když to jinak nešlo, doléčili se zranění a z karantény se vrátili všichni, kdo v ní předtím byli. Mezidobí, kdy jsme se nemohli připravovat, naštěstí netrvalo dlouho, teď už jsme připraveni a těšíme se. Věřím, že problémy s koronavirem se nám vyhnou,“ vyjádřil přání Jarábek.

Na konto pražského soupeře poznamenal, že se jedná o kvalitní tým, který v poslední sezoně málem sahal po účasti v pohárové Evropě a solidně odstartoval i nový ročník. Jenže to i Karviná. Z dosavadních šesti zápasů Slezané pouze jednou nebodovali.

„Bohemka má určitě svou kvalitu, ale my máme zase svoji. Navíc jsme si vědomi toho, že domácí bilance není za poslední rok moc příznivá, což bychom rádi změnili,“ upozorňuje karvinský kouč.

Na mužstvu v posledním týdnu pozoroval obrovskou chuť do hry. „Poté, co zase můžeme využívat vnitřní prostory stadionu a dozvěděli jsme se, že se může hrát, je každý plný elánu. V době nouzových opatření jsme nemohli využívat regeneraci, hráči se převlíkali doma,“ přibližoval nekomfortní podmínky Jarábek.

Od utkání s Klokany čeká spíše taktickou bitvu. „Bude to o čekání na první gól. Nikdo nechce udělat první chybu, každý naopak chce po delší pauze bodovat a navíc se hraje po té dlouhé pauze,“ vysvětlil důvody svého stanoviska.

Nepříjemností je spíš to, že domácím bude chybět přímá podpora věrných fanoušků. „Už jsme si to trochu vyzkoušeli na jaře a je to škoda. Když už se diváci začali vracet částečně na stadion, tak ho teď budeme mít zase prázdný. Ale chválabohu, že se může aspoň hrát,“ uznal nakonec Jarábek.