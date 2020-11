Aby ne. Slezané na domácím hřišti vyhráli po osmi měsících. Naposledy v lize doma vyhráli přesně před osmi měsíci – 8. března zdolali Příbram 2:0.

„Myslím, že vstup byl dobrý, hráli jsme v pohybu, měnili těžiště hry, střelecké pokusy tam také byly. Bohemka ale začala vystrkovat růžky a více kombinovala. Až na Necidovu hlavu se ale k ničemu nedostala,“ rekapituloval první poločas Jarábek.

„Ve druhé půli už to bylo horší, Bohemka nás začala přehrávat a zaslouženě srovnala. Měl jsem trochu obavy, co ta měsíční pauza vyplněná jen tréninky, s námi udělá. Oba týmy moc nevěděly, co mají čekat. Byli jsme nervózní, museli jsme hráče nabádat k větší aktivitě. Byl tam zbytečný hluboký blok bez napadání,“ všiml si Jarábek pasáže, kdy byli Klokani aktivnější.

Nerozehranost byla pro domácí nevyzpytatelná. Trenér Jarábek však vsadil na vítěznou sestavu z Brna a situaci mu nekomplikovaly ani testy na koronavirus, které neodstavily ze hry žádné klíčové hráče. „Hráli jsme ve slušném tempu, ale bez odvahy. Zlepšilo se to, když jsme prostřídali. Fotbal je o běhání a my byli statičtí a o ten gól jsme si koledovali. Aktivita Bohemky byla v té fázi zápasu příkladná, v dobrém pohybu, hráli kolmo dopředu a dělali nám problémy. Chválabohu, že tu byl VAR, který nám pomohl a díky penaltě jsme vydřeli výhru,“ pochvaloval si Jarábek.

Dobré alternativy střídání

I vybojované vítězství se počítá. „Bylo tam hodně pozitivního, ale i hodně věcí do tréninkové práce v nastávající reprepauze,“ upozornil karvinský kouč. Znovu zopakoval, že tento tým se chce v tabulce pohybovat v klidném středu tabulky. „Máme dobrý tým, dobré alternativy pro střídání,“ dodal.

V zápase to i předvedl. Střídal třeba největší hvězdu Michala Papadopulose. „Miško měl výpadek, bylo to na něm vidět. Čekali jsme jen, kolik minut vydrží a šel tam Tavares, aby se předvedl. Máme různé alternativy v útoku, například Romana Hašu, i na kraj hřiště. Jsme jeden tým a máme kvalitu i na lavičce, což je výborné. Třeba Peťo Bolek byl už po zranění na lavičce, ale nechtěli jsme měnit vítěznou sestavu, a tak chytal Vláďa Neuman. Je to týmový sport,“ uzavřel Jarábek.