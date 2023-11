/ROZHOVOR/ Zklamání. To bylo patrné z řeči těla Juraje Jarábka. Trenér fotbalistů Karviné si byl vědom, že po senzačním vítězství v Plzni mohl bodovat i s dalším favoritem, nepovedený úvod druhého poločasu a tři rychlé góly ostravského Baníku ale vzaly jeho týmu vítr z plachet. „Tohle jsme si nepředstavovali,“ přiznal.

Atmosféra při derby Karviná - Baník Ostrava (5. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Jak hodnotíte zápas s Baníkem?

Určitě se mi to nebude hodnotit tak lehko, jak Pavlovi (Hapalovi, trenéru Baníku), ale to je fotbal. Myslím si, že Baník měl lepší vstup do prvního poločasu, ale potom jsme se vzchopili, měli jsme tam dobré akce a ujali jsme se vedení. Při troše štěstí mohlo být i 2:0. Klukům patří pochvala. Určitě jsme si ale nepředstavovali takový vstup do druhého poločasu. Chtěli jsme hrát aktivně, ale po ztrátě balonu být kompaktní. Tam se to během devíti minut lámalo. Nejprve jsme mohli my vstřelit gól my při lepší přihrávce, nebo orientaci, jenže pak dal Baník tři rychlé góly. To se pak při kvalitě soupeře těžko otáčí. Druhý poločas už si pak Baník užíval, byl lepším týmem a zaslouženě vyhrál.

Co jste říkal na výkon brankáře Dominika Holce, který vás dlouho držel?

Domino nás drží nad vodou, ale i další hráči odvedli maximum. Jednoduše Baník má vyšší kvalitu, než my, ale právě proto, že nás Domino podržel, bychom neměli dostávat tak lehké góly. To byla lajdáckost. U prvního gólu měl Gigli (Ndefe) čas si to přehodit na levou nohu, my jsme byli všichni pod balonem, ale Alex Iván nezavřel stranu a takový hráč, jako Ewerton, toho umí využít. A za tři minuty opět Alex Iván. Slabý při bránění, takhle to nejde. Narážečka a gól. Třetí po standardce, tam těžko něco vyčítat, protože to trefil s tečí a se štěstím. Domino to neviděl. Těžko se to potom proti takovému soupeři otáčí. Ano, Baník byl pod tlakem, ale také hrál v domácím prostředí. V Baníku bylo dusno, ale hráči se s tím vypořádali dobře. Ani o našich klucích však nemůžu říct, že by to odflákli. Přístup, atmosféra, výborní diváci i kulisa… Z tohoto pohledu to byl dobrý výkon. Až na ty chyby.

Chyběl moc Jiří Fleišman, který je v Karviné na hostování z Baníku a nemohl tak hrát?

To jsme věděli, proto jsme to museli poposouvat. Čurma hrál levého beka, David Moses pravého obránce. Jsou to mladí kluci, které – přiznám se – zatím ještě neznám. Rozhodli jsme se vsadit na zkušenosti, protože Moses obránce hrál, ale nezklamal. Ewertona eliminoval, jak jsem řekl, u gólu mu stranu nezavřel Alex. Ano, museli jsme to prorotoval, posunout. A takhle to vypadalo.

Zdroj: David Hekele

Ano, chceme hrát aktivně, i když musím říct, že dneska Baník vycházel z presinku dobrými nákopy. V prvním poločase Tanko, to by se nám nemělo stávat, že z ničeho jde sám na bránu. Musím se na to ještě podívat, ale dneska jsem nebyl spokojený s defenzivní prací, dostupováním. Na můj vkus dost chyb.

Neuvažovali jste, že byste proti Baníku zvolili taktiku jako Zlín a Jablonec? Tedy čekání na brejky…

(uvažuje) Máme svou filozofii, i když je jasné, že šlo hrát pragmatický fotbal. Věděli jsme, že Baník má problémy v napadání, nakonec jsme v poločase vedli jedna nula. Říkali jsme hráčům, aby nechodili tolik do presinku a ve středu se stáhli. Paradoxně jsme ale hned dostali gól. Ta devítiminutovka byla slabá. Neumím si to vysvětlit.

Řekl jste, že Baník měl v Karviné domácí prostředí. Jaké to bylo pro trenéra domácího týmu?

Kulisa byla výborná, Baník má doma takovou atmosféru, tady je navíc malý stadion. Já myslím, že pro obě mužstva byla atmosféra dobrý impulz. Musíme pochválit oba tábory, protože i baníkovci byli slušní a fandili fotbalu. Jsme spřátelené kluby, takže z tohoto pohledu to byla oslava fotbalu. Pěkný zápas.