Vrba o návratu do Ostravy: Upeklo se to hodně rychle. Ambice Baníku mě lákají

/FOTOGALERIE/ Akce „kulový blesk“. Tak by se dal nazvat návrat Pavla Vrby do ostravského Baníku. Ještě v pondělí ráno byl trenérem Sparty a Slezané finišovali v jednáních s Pavlem Hapalem. Konec populárního kouče na Letné ale vše změnil. Celek z Bazalů „přehodil výhybku“ a začal podnikat kroky vedoucí k Vrbově získání. „Upeklo se to strašně rychle,“ přiznal Pavel Vrba v rozhovoru pro klubové sociální sítě.

