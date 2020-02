Fotbalová Karviná dotáhla do konce transfer krajního obránce či záložníka Luboše Tusjaka.

Luboš Tusjak (vpravo) definitivně odchází z Karviné. | Foto: Petr Zbranek

Odchovanec pražské Slavie míří definitivně do druholigové Viktorie Žižkov, kde už celý kalendářní rok 2019 hostoval. Nyní se jeho hostování změnilo v přestup. Osmadvacetiletý Tusjak strávil v Karviné jen jednu sezonu, do základní sestavy se neprosadil. Zasáhl do deseti ligových duelů, gól nedal. Celkem má v nejvyšší soutěži odkopáno 28 utkání, v nichž skóroval jednou.