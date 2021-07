„Absolvovali jsme většinu plánovaných dávek, přišli hráči, které jsme chtěli, posílili jsme a i konkurenční prostředí je díky tomu výrazně větší,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Deník Smetana.

„Oba zápasy v minulém týdnu jsme přizpůsobili tomu, abychom se posouvali, přenášeli tam věci z tréninku a to se povedlo,“ dodal.

Záložník Roman Potočný Deníku řekl, že tak náročnou přípravu nezažil ani pod Jindřichem Trpišovským. Co byste k tomu řekl?

Že přehání. (pousměje se) Stoprocentně to tak není. Ano, nějak jsme trénovali, ale bylo to tak jako každý jiný klub a blíž bych to neřešil. Někteří hráči to přibarvují, nebo si rádi pobrečí. Takhle bych to shrnul. Já jen doufám, že na té dřině budeme stavět a sezona bude slušná. Nemyslím si ale, že bychom trénovali hodně.

V sobotu jste porazili druholigovou Líšeň 2:0. Co vám zápas řekl směrem ke generálce v Zabrze?

To uvidíme, ještě si to zhodnotíme. Myslím si, že nejdůležitější je šířka kádru a nové konkurenční prostředí. Směrem do ofenzivy, ve středu hřiště i na stoperech. Lišák (David Lischka) to dobře doplnil, máme hodně krajních obránců i střeďáků, čtyři křídla, a k tomu tři útočníky, kteří umí dát gól. Pro kluky to tak musí být motivující a musí je to posouvat dál. Máme příjemné starosti, koho vybrat podle aktuální formy nebo soupeře, možnosti reagovat v zápase, dobrá střídání, věřím, že se to v lize potvrdí. Takhle jsme to chtěli.

Hodně jste pracovali na obraně, že?

Já bych to nechtěl nazvat tak, že jsme dělali jen na tom. Pracovali jsme na všem, i na defenzivě. Ukázali jsme si věci, které nás na jaře trochu trápily, věděli jsme o nich a chtěli jsme na nich zapracovat. Čistě o obraně to ale nebylo.

Určitě vás těší, že se už v Baníku trefil útočník Ladislav Almási, viďte?

Myslím si, že v tréninku i zápasech ukazuje, že bude přínosem. Každému útočníkovi gól pomůže, ale on se do šancí dostával, je sebevědomý, srovnaný, takže i kdyby ho proti Líšni nedal, nedělal bych si z toho hlavu. Byla by to jen otázka času. Ale je to jen dobře, že ho vstřelil a prolomil to.

Kolikrát měl ale smůlu na odrazy míče a podobně…

Jasně. Jsem rád, že i Zajda (Tomáš Zajíc) dal gól v týdnu se Skalicí z penalty, šel si za tím. I Jirka Klíma byl blízko, měl obrovskou šanci. Všechno to jsou útočníci, kteří ukázali, že góly dávat umí a vzniklo nám tu konkurenční prostředí. To je jen dobře.

Poslední posilou je Tomáš Galásek, který doplnil váš realizační tým. Co od něj jako od asistenta očekáváte?

Věřím, že bude mít velkou roli. Stoprocentně se ten náš tým tím zkvalitní, bude ještě profesionálnější, protože práce kolem ligového mužstva je tolik, že pořád co dělat.

Máte díky tomu v realizačním týmu všechny posty od brankáře po útočníka…

Pěkně to zapadlo. Tomáš přinese další pohled, názor, zkušenosti, kontakty, to vše nám pomůže. Je tu nyní první dny, ale jak tu bude déle a déle, bude tým i hráče poznávat, tak jeho role bude výraznější. Věřím, že se ale Tomáš adaptuje velmi dobře.

Cítíte, že mužstvo potřebuje ještě někde doplnit?

To je otázka, o které bychom se mohli bavit dlouho. Každému týmu by se hodil hráč, který by ho ještě pozvedl, pomohl mu se zlepšovat. Ale jak jsem už řekl, tady je teď větší konkurenční prostředí, tým je kvalitní, protože vím, jak maká a jak je na tom mentálně i morálně. Hráči chtějí být úspěšní. S tím do té války půjdeme, a proto jsem spokojený.

V sobotu hrajete generálku v Zabrze, do něhož přestoupil bývalý německý reprezentant Lukas Podolski. Vyvolává ve vás něco tato hvězdná posila?

Asi nic. Je to samozřejmě top hráč, který hrál v top týmech, ale to je atraktivní zpestření a zajímavost spíše pro fanoušky. Možná i pro hráče, že si zahrají proti velkému jménu, ale pro mě jako trenéra to není závažná informace. A to nemyslím ve zlém. Já se soustředím na Górnik Zabrze, který posílil a jistě bude kvalitním soupeřem, protože takhle jsme to chtěli.

Lze vycházet z poslední sestavy i pro toto utkání?

My jsme chtěli rozložit zátěž mezi hráče, aby se kluci ukázali. Na Górnik jsme ještě ohled nebrali. Máme z toho nějaké poznatky a podle nich vybereme na sobotu sestavu.