Vedení fotbalistů Karviné předčasně ukončilo spolupráci s trenérem Tomášem Hejduškem. Ligového nováčka momentálně vedou asistenti. Slezský klub to oznámil v pondělí odpoledne na svém webu.

Trenér Tomáš Hejdušek už není trenérem Karviné. Byl odvolán. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Hejdušek končí po osmi kolech, během nichž získalo mužstvo pod jeho vedením čtyři body a je na předposledním místě jen o skóre před posledním Zlínem. Naposledy vedl Hejdušek Karvinou v sobotním duelu s Teplicemi, který MFK prohrál gólem Fily z 82. minuty 0:1.

„Důvodem odvolání jsou pouhé čtyři body a patnácté místo v tabulce. Nový trenér je aktuálně ve stádiu řešení, tréninkovým procesem byli pověřeni asistenti v čele s Ľubomírem Luhovým,“ uvedl pro oficiální klubový web Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

Hejdušek přišel do Karviné před začátkem minulé sezóny z Baníku Ostrava a hned dovedl tým k postupu do nejvyšší soutěže. Do ní vstoupil parádně, jasným vítězstvím 4:1 nad Zlínem. V následujících sedmi kolech však získal pouze jeden bod za remízu s Jabloncem.

„Je určitě na místě Tomáši Hejduškovi poděkovat za odvedenou práci, vždyť jako nový začínající trenér dovedl tým k postupu mezi elitu. Bohužel ale takový je fotbal a mužstvo potřebuje nový impuls před druhou polovinou podzimu,“ dodal sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Pro čtyřiačtyřicetiletého bývalého obránce či záložníka Hejduška bylo angažmá v Karviné prvním v nejvyšší soutěži, předtím vedl rezervní tým ostravského Baníku ve třetí lize. Trenéra v pondělí, těsně před Hejduškem, odvolali také v Hradci Králové, kde skončil Jozef Weber.