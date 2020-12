Pro domácí obrovská škoda. Fotbalisté Karviné nevyužili možnost skočit na čtvrté místo tabulky. Tak vysoko nikdy nebyli.

Zápas samotný nabídl spoustu gólových šancí a mohl skončit klidně 5:5.

Pardubický nováček nelenil a první půle patřila jemu.

V 11. minutě ještě Cadu hlavou neuspěl, jelikož jeho přilíznutí se štěstím trefil Šinedlář těsně mimo své tyče, ale už o dvě minuty později se trefil muž, který ještě na jaře v Karviné hostoval – Michal Petráň. Pohotově usměrnil do karvinské sítě centr Solila z hloubi pole.

Další dvě šance patřily Karviné. V té větší Šindelář hlavou po rohovém kopu těsně přestřelil, v té další trknul do míče Papadopulos, ale byl tísněn protihráčem a netrefil přesně.

Karvinský útočník byl pak v obrovské šanci ve 22. minutě, kdy běžel sám na gólmana Boháče, ten mu ale kličku vystihl a o balon jej připravil.

V 35. minutě si za karvinskou obranu zaběhl Cadu, zakopl patrně o vzduch a kopala se penalta. Ewertonovi ji ale fantasticky lapil Petr Bolek, který skokem k tyči vytěsnil míč na břevno a ven.

Další tutovku zahodil pardubický Pfeifer, kterému ve vápně zkazil radost dalším skvělým zákrokem Bolek.

Těmito momenty patrně vyhecoval svého kolegu v pardubické bráně Marka Boháče, protože ten pro změnu čaroval po změně stran, kdy zase byla lepší Karviná.

Zdroj: Ivo Dudek

Hned v 55. zazdil tutovku Qose, který postupoval sám na Boháče, napravo mu nabíhal Ndefe, ale Qose se rozhodl zakončit a bylo to rozhodnutí zbrklé. Boháč jeho šanci chytil.

Pak Karvinští během pěti minut neproměnili čtyři jasné šance na srovnání!

V 66. minutě zachránil hosty opět Boháč, když v další tutovce vychytal nejprve Papadopulose a po odraženém míči i Ostráka! Tady měla Karviná rozhodně skórovat.

Jen o tři minuty později Janečka nahrál Mikušovi do další gólovky, ale i jeho Boháč zblízka neskutečně vychytal.

Neuběhly ani dvě minuty a Mikuš byl v další šanci znovu! Z hranice vápna přízemní ranou těsně minul tři tyče.

V 71. minutě si naběhl do další gólové pozice Janečka, ale ani jemu nebylo přáno a Boháč zasáhl.

Množství neproměněných šancí se domácím stalo okamžitě osudným, takže v 72. minutě využil jejich špatného bránění Huf, vběhl do velkého čtverce a upravil na 0:2.

Tentýž hráč se pak po spolupráci s Pfeifrem pokoušel na Bolka vyzrát znovu, karvinský gólman ale proti další tutovce výborně zasáhl. Huf si pak na něj nepřišel ani z přímého kopu.

To už hráli Slezané vabank, přesto si ještě připsali na konto jednu zazděnou tutovku, když v 87. minutě si na centr Mikuše naběhl Santos, ale z malého vápna nebyl schopen usměrnit míč do sítě.

Zdroj: Ivo Dudek

Není divu, že karvinskému trenérovi Juraji Jarábkovi nebylo do řeči. „Chtěli jsme vyhrát kvůli domácímu prostředí, kde se nám celý rok hrubě nedařilo, ale nevyšlo to ani teď. Poctivě jsme se připravili, věděli jsme, že Pardubice mají kvalitní tým, byli jen bod za námi. Bohužel jsme měli špatný vstup do zápasu, nebyli jsme schopni uhrát balón vpředu a přišel trest. Od dalšího nás uchránil brankář Bolek,“ připomněl Jarábek chycené šance Pardubic.

I jeho tým ale měl spoustu gólovek. „Viděl jsem tam asi pět čistých šancí, zápas se dal zvládnout i s jedním nebo dvěma inkasovanými góly, jenže když to všechno nedáte, je to těžké. Soupeř nás pak potrestal za chybě v zadní řadě. Nedokážu si výkon některých hráčů vysvětlit, možná už byli na dovolené,“ nebyl spokojen Jarábek.

Pardubický asistent trenéra Jaroslav Novotný měl naopak dobrou náladu. „Musíme mužstvu poděkovat za výborný výkon. Byla tam řada šancí na obou stranách, ve druhé půli se domácí snažili o vyrovnání, my jsme do 60. minuty hru kontrolovali. Karviná pak vsadila vše na útok a nás fantasticky podržel Boháč,“ pochvaloval si.

MFK Karviná – FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 13. Petráň, 72. Huf. Rozhodčí: Zelinka – Kotalík, Pečenka. ŽK: Dramé – Cadu, T. Čelůstka. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Bolek – Santos, Dramé (46. Čmelík, 54. Janečka), Šindelář, Ndefe (81. Smrž) – Ostrák, Qose, Herc (46. Mangabeira), Bartošák – Haša (46. Mikuš), Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Pardubice: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Solil, Tischler – Cadu (63. Sláma), Ewerton (74. Langedijk), Pfeifer (85. Hušek) – Petráň (63. Huf). Trenér: Krejčí.