Laciné chyby a žalostné zakončení. To jsou podle trenéra Martina Hyského důvody dalšího nezdaru fotbalistů Karviné. Slezané podlehli v sobotním duelu 5. kola Chance ligy Bohemians 1:2, když vítěznou branku vstřelil ve 38. minutě útočník Jusúf Hilál a doma tak čekají na první body v sezoně.

Karvinským nevyšel už úvod duelu, když po chybě Krčíka v 18. vteřině skóroval Matoušek. „Nikterak nás to ale neovlivnilo, za což chci mužstvo pochválit,“ uvedl Martin Hyský s tím, že jeho tým měl hru pod kontrolou, vytvořili si šance a Vechetou rychle vyrovnal.

Právě Vechtovo zařazení bylo jednou ze zásadních změn v základní sestavě. Stejně jako v případě brankáře Jakuba Lapeše a Davida Mosese. „Kuba chytal po dlouhé době ligový zápas a patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Jsem rád, že to takhle chytil za pačesy. Působil dobře a podržel nás v kritických momentech už v první půli – třeba, když Bohemka na něj měla samostatný nájezd,“ poukázal na jednu z tutovek Klokanů.

Zdůvodnil i změnu mezi tyčemi. „Kvůli jeho formě v tréninku a samozřejmě i kvůli osmi inkasovaných gólům v předešlých třech zápasech. Forma Milana Knoblocha nebyla taková, jakou bychom potřebovali,“ ujasnil Hyský.

„I Filip Vecheta ukázal, proč přišel. To je další hráč, kterého chci pochválit. Odehrál velmi dobrý zápas, vstřelil důležitý gól a působil dobře i v mezihře. Udržel balóny, pral se s obránci a v přechodové fázi byl cítit. Velmi dobrý výkon, opravdu,“ ocenil kouč.

Očekávání naplnil i Moses. „Měl na starosti Čermáka, kterého vymazal ze hřiště a v poločase střídal. I proto mě to mrzí, výkony nebyly špatné od většiny kluků, nebyl to propadák jako v Plzni, kde jsme hráli hluboko pod své možnosti. Tentokrát to bylo slušné, ale doplatili jsme na žalostnou produktivitu,“ řekl Martin Hyský.

Litoval i minel před vlastní brankou. Po Krčíkově selhání padla první trefa, u druhé Jusúf prošel neohroženě přes půl hřiště, aniž by ho někdo pořádně atakoval. „Oba góly byly hodně laciné – takové chyby se na této úrovni nesmí stávat. Pak těžko budeme vyhrávat,“ kroutil hlavou Hyský.

Po pauze mu vadila špatná realizace finální fáze. „Měli jsme dost zakončení, ale jen tři přímo na bránu. Nevyužili jsme rychlého terénu, naše zakončení bylo leckdy pomalé, do vápna jsme mohli klidně dostat víc balónů a mít tam větší tlak,“ vypočítával Hyský.

„Bude potřeba být v ofenzivě a před brankou soupeře přesnější. To je to, co nám chybí. Kdyby utkání skončilo 4:2 nebo 4:3, tak jsem spokojený. Takhle ale samozřejmě nejsem,“ dodal.

Naopak rád za tři body byl hostující kouč Jaroslav Veselý. „Snový vstup do zápasu, škoda, že Drchal nevyužil svou šanci. Poté nás Karviná dostala pod tlak, sypala nám do šestnáctky míče z rohových kopů i standardních situací. Měli jsme s tím problémy. Z jedné takové situace padla také vyrovnávací branka. Mohli jsme si ušetřit nervózní konec, jenže nedokázali jsme přidat pojišťující třetí gól,“ hodnotil šéf lavičky Pražanů.

Karviná tak čeká na domácí body. Prohrála s Libercem, s Baníkem nehrála a teď podlehla i Bohemians. „Je to špatné, nikdo z nás to takhle nechtěl. Věděli jsme, že cesta, kterou jsme se vydali, nebude jednoduchá a bez překážek. Musíme dát hlavy nahoru a přivézt body z venku,“ uzavřel Martin Hyský s výhledem na utkání v Teplicích.

MFK Karviná – Bohemians Praha 1905 1:2 (1:2)

Branky: 9. Vecheta – 1. Matoušek, 38. Hilál. Rozhodčí: Orel – Machač, Pospíšil – Berka (video). ŽK: Fleišman – Smrž, Soukup, Jánoš. Diváci: 1716.

Karviná: Lapeš – Svozil, Krčík, Fleišman – Samko (77. Vinicius), Moses, Planka (63. Singhateh), Botos – Mikuš (88. Ezeh), Vecheta, Memić (77. Regáli). Trenér: Hyský.

Bohemians: Soukup – Hůlka, Křapka, Hybš – Dostál, A. Čermák (46. Hrubý), Smrž (71. Jánoš), J. Matoušek (81. Pleštil) – Ristovski (81. Shejbal) – Hilál, Drchal (90+4. Petrák). Trenér: Veselý.