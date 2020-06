Karvinský trenér Juraj Jarábek musel notně improvizovat v sestavě, neboť mu scházelo šest stabilních hráčů – Janečka, Smrž, Ba Loua, Moravec, Qose a Rundić. Šanci tak dostal další člen cizinecké legie v klubu, Brazilec Jean Mangabeira.

První půle se nesla ve znamení jablonecké převahy, jejímž výsledkem bylo neskutečných deset rohových kopů. Karvinští ale vše odvrátili. Přežili i tutovku Jeřábka, kterého po rohu vychytal Bolek, a šanci Sýkory, který ve 14. minutě přestřelil.

Karvinští byli směrem dopředu neškodní, ani Jablonec se ale dlouho na dostřel karvinské brány nedostal, a tak se skóre měnilo až v 58. minutě z vůbec první střely na bránu v zápase. Sýkora prostřelil defenzivu Karviné a rozhodl o výsledku.

Karvinské kombinace se dlouho nedostaly do finální fáze, až těsně před koncem obdržel přihrávku do vápna Tijani a svou střelou jen těsně minul jabloneckou svatyni.

Karvinský střelecký půst tak trvá už devět venkovních zápasů v řadě! „Bohužel je to tak. Devět zápasů venku jsme nedali gól, to o něčem svědčí. Po defenzivní stránce, i co se týče organizace hry, to nebylo špatné, ale když chcete uhrát s tak silným soupeřem nějaké body, tak zkrátka musíte skórovat,“ uvědomoval si trenér Jarábek.

„Bojovali jsme, ale neproměňujeme šance, netrestáme chyby soupeře. Je to i o kvalitě útočníků,“ dodal zklamaně.

Domácí kouč Petr Rada musel před utkáním narychlo vyměnit zraněného kapitána Hübschmana za Pilíka a dobře si uvědomoval, že tři body jsou velmi důležité. „Doma musíme bodovat, jelikož tabulka je našlapaná a dneska to bylo hodně o psychice. Tohle jsou zápasy, kdy soupeř číhá na každou vaši chybu, a mohli byste být potrestaní. Nakonec jsme to zvládli, ale bylo to spíš soubojové utkání,“ oddechl si po tříbodovém zisku.

Naopak Karviná má větší starosti, neboť spodek tabulky se znovu přiblížil. Hrozba baráže je tak čím dál aktuálnější. „Tam ale nechceme, máme před sebou důležitý zápas s Boleslaví, který potřebujeme zvládnout, abychom stáli ve skupině o záchranu co nejlépe. Mužstvo má kvalitu na to, aby do baráže nešlo, jen musí mít i štěstíčko. Kluci o něj dnes bojovali, ale nebylo jim přáno,“ poznamenal Jarábek.

FK Jablonec – MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 58. Sýkora. Rozhodčí: Adámková – Dobrovolný, Dresler. ŽK: Kratochvíl – Ndefe, Santos. Bez diváků.

Karviná: Bolek – Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka – Marek Hanousek, Mangabeira (76. Guba) – Lingr, Kubala (71. Želizko), Taiwo (76. Tijani) – V. Vukadinović. Trenér: Jarábek.