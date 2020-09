Další nejspíš přidá v sobotu, kdy Karviná hostí Mladou Boleslav. „Bude to soupeř jiného kalibru než posledně Sparta a chceme konečně naplno bodovat. S Baníkem jsme uhráli v prvním kole remízu, nad Spartou vedli 2:0 a stejně prohráli, takže teď s Boleslaví cítíme šanci,“ přiznal otevřeně Smrž.

Soupeře vede trenér Jozef Weber. Jaké na něj máte vzpomínky?

Jen hezké. Vytáhl si mě v první ligové sezoně do áčka a dal šanci v první lize. Od té doby tam jsem. Trenér už bude s klubem navždy spjatý jako ten, kdo Karvinou dotáhl do ligy. Pořád je tady oblíbený, ale v zápase to půjde stranou. Potřebujeme tři body.

Sledoval jste počáteční ligové trápení Boleslavi?

Ano, neměli sice výsledky, ale měli těžký los. Hráli na Bohemce, tam se hraje špatně, pak v Plzni. A navíc tam předvedli velmi dobrý výkon. Čekal jsem, že doma už zaberou.

A zabrali. Naposledy porazili Jablonec. Poslali vám tím nějakou vizitku?

Ani ne, mají kvalitní tým, zlepšují se, chtějí hrát o poháry. Určitě si nemyslíme, že to bude nějaká sranda. Oni už potřebovali s Jabloncem bodovat a vyšlo jim to. Totéž teď potřebujeme my.

Start do sezony máte druhý nejlepší v historii…

Tak to chceme udržet. Proto potřebujeme zvládat domácí zápasy. S kýmkoliv. Už proti Spartě jsme ztratili body.

Jak si podle vás zvykli na karvinský tým noví hráči, kteří přišli v létě? Máte na to dorovnat nejlepší karvinské umístění v lize právě ze sezony 2016/17, kdy tým vedl Jozef Weber?

Ty týmy se nedají vůbec srovnávat, přišla obrovská obměna. Za mě máme letos slušnou kvalitu, abychom se o to minimálně pokusili. Kluci, co přišli, ji do týmu dodali, třeba Michal Papadopulos, to je zkušenost sama. V týmu je hodně výborných ofenzivních hráčů.

Vy sám jste spíš defenzivním typem záložníka, který má za úkol bořit, nicméně se zapojujete i do ofenzivy. Nechtělo by to ale z vaší strany třeba častější střelbu? V noze tu ránu máte…

Já se o to snažím. Sice nejdu do zápasu vyloženě s cílem, že dám gól, ale když vidím šanci, že se to dá zkusit, tak proč ne. Každý ligový gól potěší. Hlavně, když vede k bodům. Ideálně ke třem.

Podle posledních informací bude smět do hlediště maximálně dva tisíce diváků. Není to škoda?

S hygienickými opatřeními toho moc nenaděláme. Budeme věřit, že i ty dvě tisícovky vytvoří atmosféru, ve které se nám bude hrát dobře, a doženou nás k výhře.

Ve čtvrtek bylo také vylosováno další kolo Českého poháru. Co na los říkáte?

Máme Vlašim a hrajeme doma. Ideální. V poslední době na to máme docela štěstí. Cílem je samozřejmě postup, před dvěma lety jsme se dostali až do čtvrtfinále. Nebylo by špatné to zopakovat.