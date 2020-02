Už aby to začalo. Fotbalisté MFK Karviná jsou natěšení na start jarní části FORTUNA:LIGY a úvodní souboj se Zlínem berou jako odrazový můstek k lepším zítřkům.

Vukadin Vukadinović si na podzim ve Zlíně zahrál, jenže se zranil. | Foto: Michal Chadim

„I když je zimní pauza v poslední době kratší, než bývala kdysi, pořád je dost dlouhá. My fotbalisté se už nemůžeme dočkat toho, až to začne. Liga je liga,“ usmívá se srbský fotbalista MFK Vukadin Vukadinović, který právě ve Zlíně prožil velmi vydařené období, když byl u jednoho z vrcholů tamní kopané, zisku Českého poháru, díky čemuž se klub kvalifikoval do pohárové Evropy.