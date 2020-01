Odehrál jste plnou porci minut. Jste už úplně fit?

Já doufám, že jo. Dneska jsem nepočítal s tím, že budu hrát celý zápas, ale vyplynulo to tak a zvládl jsem ho. Cítím se dobře.

Zato váš poslední půlrok ideální nebyl. Cítíte, že by to mělo být lepší?

Určitě. Já jsem do Karviné přišel nepřipravený z béčka Sparty. I když jsem tam měl dobré tréninky, je to o něčem jiném, než liga. Přišel jsem do rozjeté soutěže, v podstatě v pátém zápase, stihl jsem odehrát dva tři duely a zase jsem se zranil. Na měsíc jsem z toho vypadl, takže ten podzim byl špatný. Ale věřím, že teď dobře potrénuji a půjde to. Mám Karviné co vracet, tak doufám, že ji pomůžu se v lize zachránit.

Trenéra Františka Straku nahradil v průběhu podzimu Juraj Jarábek. Je to velká změna?

Je, hodně běháme, zaměřujeme se na kondiční stránku. S balonem jsme hodně málo, v podstatě furt běháme. Ale v zimě je potřeba nabrat kondici, protože od ní se všechno odvíjí. Věřím, že postupně se potkáme i s míčem a bude to lepší a lepší.

Jak se vám zatím pozdává doplnění kádru? Zatím přišel jen brankář Bolek…

Kluci jsou tu na zkoušce, teprve uvidíme, co z toho bude. Věřím, že do začátku ligy ještě někdo přijde. Hlavně někdo do útoku.

První půlka proti Baníku byla ze strany Karviné velmi dobrá. Mohlo to něco naznačit?

Přišli jsme to odehrát do defenzivy a na rychlé protiútoky. Několikrát jsme jim tam zatopili a mohli jsme dát i více gólů. Dali jsme jeden, klasika. Do druhé půle to už trenér hodně prostřídal a přišla zbytečná penalta po ztrátě míče.

Vy sami jste penaltu schválně neproměnili. Co jste říkal na gesto Rundiće?

(V tu chvíli prochází kolem srbský záložník Baníku Kuzmanović: Ty v..e, proč se ptáte? To je přece borec ze Srbska). Přesně jak to říká tady borec ze Srbska - Milan je prostě borec ze Srbska, takže poctivý a férový. Doufám, že se nám to v lize vrátí (smích).