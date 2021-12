V sobotu na Letné, kde rodák z Bělehradu prožil nejhezčí část své kariéry, se v důležitém záchranářském souboji utkají ševci s Karvinou.

Střet moravských rivalů ozvláštní návrat trenéra Bohumila Páníka do Baťova města, podle srbského fotbalisty ale zkušený stratég Fastav nepokoří. „Jde o velice důležitý zápas. Oběma týmům jde o hodně. Jak utkání dopadne, si netroufám moc tipovat, ale myslím si, že to bude remíza,“ míní třicetiletý útočník, který je momentálně volným hráčem, protože v klubu Radnički Niš kvůli neplnění závazků vypověděl smlouvu a poohlíží se po novém angažmá.

Překvapuje vás, že jsou Zlín i Karviná v tabulce dole?

Musím říct, že mě to překvapuje. Karviná měla poslední sezonu lepší, poprvé po postupu do ligy se nestrachovala o záchranu a hrála pěkný fotbal. Kvůli tomu jsem čekal, že se letos ještě zlepší. Do Zlína na začátku sezony přišli zkušení a známí hráči. Kádr má minimálně podle jmen na víc, než kde se momentálně nachází.

Jak byste oba kluby porovnal? Kdo je na tom celkově lépe?

Osobně mám rozhodně blíž ke Zlínu, který je moje srdcovka. Strávil jsem tam čtyři krásné a vydařené roky. Mám tam spoustu známých a kamarádů, takže na Zlín nemohu jen tak zapomenout. I na působení v Karviné ale vzpomínám jenom v dobrém. Karviná má super zázemí, nádherný nový stadion, který jí hodně týmů v lize může závidět, takže by byla velká škoda, kdyby spadla. Jediné, co tam vidím jako problém, je vzdálenost od Prahy. Moc dobře vím, jak těžké je tam dostat kvalitní hráče.

Může hrát v sobotním souboji nějakou roli fakt, že Karvinou vede trenér Páník, který to ve Zlíně dobře zná?Určitě to může a bude hrát velkou roli, že trenér Páník moc dobře zná zlínské prostředí, hráče. Myslím si, že kluky v Karviné na tento zápas dobře nachystá.

Jak se vám zamlouvá současný Fastav?

Zlín se před začátkem sezony hodně posílil. V létě přišli známí a zkušení hráči, jako jsou Fillo, Hrubý či Reiter. Určitě si tu sezonu představovali jinak, ale pořád to nějak neklape. Výkony jsou jako na houpačce. S Baníkem zahrají skvělý zápas, ve kterém si jednoznačně zasloužili vyhrát, a pak jedou do Teplic, které se trápí a dostanou tam čtyřku.

Překvapuje vás, že tým coby hlavní kouč vede Jan Jelínek?

Popravdě mě to nepřekvapilo. Jsem rád, že tu šanci dostal. Když jsem ve Zlíně ještě hrával, tak Jelda byl trenér béčka, které hrálo velice dobrý fotbal. Je to mladý a ambiciózní trenér, hlavně je to stejně jako další kluci z realizačního týmu Zlíňák. David Hubáček, Michal Molek i Ota Novák jsou srdcaři, celý život se znají. Pro ten klub žijí, chemie tam určitě je. Jen asi potřebují čas na práci. Věřím, že důvěru mají, prostor dostanou, jelikož mohou dokázat veliké věci.

V Česku jste naposledy byl v Teplicích, které bojují o ligové přežití. Čekal jste, že by mohly mít takové problémy?

Popravdě jsem trošku čekal, že tato sezona pro ně bude velice těžká. Odešli zkušení kluci, místo nich přišlo hodně mladých hráčů. V sestavě scházejí osobnosti, zkušení borci, dokonce se Ljevakovič a Rezek museli vrátit z důchodu, aby týmu pomohli. Pokud se Teplice v zimě neposílí, budou mít veliký problém se v lize udržet.

Vám se jak daří? Jste v klubu Radnički Niš spokojený?

Je pravda, že jsem se po spoustě letech vrátil domů. Odehrál jsem ale jenom deset zápasů. Klub má bohužel finanční potíže, tak jsem se rozhodl smlouvou rozvázat. Momentálně jsem volný hráč. Svoji budoucnost budu řešit až po vánočních prázdninách. Teď si chci hlavně užít rodinu.

Mají v Srbsku finanční problémy i další kluby?Bohužel to je hlavní problém v Srbsku, kde asi jenom dva nebo tři kluby platí, jinde jsou problémy. Jinak liga je velice dobrá, je v ní spousta mladých a talentovaných fotbalistů, hraje se útočný a atraktivní fotbal, takže diváky to rozhodně baví.

Jaké je nyní u vás situace ohledně pandemie koronaviru?

U nás je to podobné jako v Česku. Roušky jsou povinné, ale zatím žádný lockdown nemáme. Všechno běží v podstatě normálně, až na to, že restaurace a bary mají otevřeno jenom do dvaadvaceti hodin. Zatím nemáme tolik nakažených jako u vás. Pevně věřím, že se to v novém roce zlepší a že se všichni konečně vrátíme k normálním životům jako předtím.

Jak prožijete Vánoce? Pojedete někde na dovolenou, nebo zůstane doma v Bělehradu?

Na Vánoce se moc těším. Teť to vypadá, že konečně budu na svátky doma, jelikož jsme Pravoslavní a slavíme je až sedmého ledna, kdy jsem skoro vždycky byl už v Česku. Zimní příprava začínala většinou kolem druhého či třetího ledna, takže jsem se vždycky musel vrátit. Nyní budu doma s rodinou v Bělehradu, žádnou dovolenou neplánuji.