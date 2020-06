Po koronavirové pauze ještě nevyhráli. Ligové fotbalisty Karviné čeká po roce opět účast v nadstavbové části o udržení a stejně jako loni jsou její vyhlídky nevalné.

Lukáš Budínský se do Karviné vrací rád. | Foto: Ivo Dudek

Jiné by to bylo v případě výhry nad Mladou Boleslaví, a že k ní měli domácí rozhodně blíže než Středočeši pod taktovkou exkarvinského kouče Jozefa Webera. Mimochodem, karvinští fandové na něj nezapomněli a skandovali jeho jméno, stejně jako vyvolávali bývalého záložníka Karviné Lukáše Budínského. „Bylo to příjemné, těšil jsem se tady, protože se mi tu hraje dobře. Fanouškům děkuji,“ vrátil Budínský pozdrav do hlediště.