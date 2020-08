/LOS/ Dnes byl rozlosován nový ročník FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Karviné mají peprný začátek, čekají je obě regionální derby!

Fotbalisté Karviné začínají novou sezonu oběma derby. | Foto: Ivo Dudek

Svěřenci trenéra Juraje Jarábka začnou doma derby zápasem s ostravským Baníkem, hned ve druhém kole jedou do Opavy. Ani v dalších kolech to není zrovna jednoduchý los, neboť je doma čeká pražská Sparta, musí do Liberce a pak doma hostí Mladou Boleslav.