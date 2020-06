Zápasy ve FORTUNA:LIZE jdou v rychlém sledu a už dnes rozehrají svůj duel 27. kola v Uherském Hradišti fotbalisté Karviné.

Cestovatel v sestavě. Jan Moravec (vpravo) si proti Spartě zahrál v útoku, dnes se zřejmě vrátí do obrany. | Foto: Ivo Dudek

Záložník týmu Jan Moravec čeká úplně jiný zápas než ten nedělní proti Spartě (1:4). „Tam jsme druhý poločas vůbec nezvládli, sesypali se a dostali čtyřku. Ale možná je lepší si to vybrat v jednom zápase. Aspoň to z nás spadlo a můžeme nastartovat novou sérii,“ přál by si Moravec.