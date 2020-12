Sám nastoupil se zlatým číslem na dresu, což má znamenat největší počet gólových asistencí v lize za posledních pět kol. Po Budějovicích mohl mít další, kdyby po jeho nahrávce proměnil zblízka svou šanci Herc.

„Taky mě to napadlo, hlavně bychom měli lepší pozici, protože bychom v poločase vedli 2:0. Takhle to bylo jen o gól, a to je vždy ošidné,“ přemýšlel po utkání Bartošák.

Bod z cizího hřiště ale ocenil. „Jeli jsme sem s cílem urvat tři body, podařil se jeden. Dostali jsme se do vedení, pak přišla ta druhá šance, škoda toho. Jestli to bylo klíčové? Nad tím můžeme maximálně polemizovat. Ale určitě by to bylo příjemnější,“ dodal Bartošák, jemuž se výkon mužstva ve druhé půli už nelíbil.

„Budějovice nás tlačily víc a víc, měly spoustu standardek, rohů. Nakonec jsme byli rádi za bod,“ uznal. Jak si vysvětluje takový herní propad, když naopak v první půli nedali Karvinští soupeři takřka „čichnout“?

„Nevím, prvotní myšlenkou byla pevná defenziva jako posledně v Plzni. Na to jsme chtěli navázat, ale chyběla nám aktivita směrem dopředu a tlak Dynama stoupal. O to vyrovnání jsme si vyloženě koledovali. Už po těch rozích jsme měli štěstí, nepodrželi jsme balon, nebyli jsme nebezpeční. Remíza je spravedlivá,“ zakončil Lukáš Bartošák.