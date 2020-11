Poprvé od března jste doma vyhráli. Jak moc to chutná?

Všem odlehlo, pořád si to říkáme. Naštěstí těch porážek je málo, letos jenom od Sparty. Pracujeme na tom, ale hodně nám tu chybí fanoušci. Zasloužili by si fotbal, bez nich je to úplně jiné. Snad se to časem posune a budou moci zase přijít na stadion.

Váš výkon po dlouhé pauze byste zhodnotil jak?

Každý byl v očekávání, co s námi ta pauza udělá. Nemohli jsme hrát ani přátelský zápas a v trénincích není takový náboj, jako když se hraje o body. Samozřejmě jsme se na pokračování ligy těšili a jsem rád, že jsme úvodní zápas zvládli. Byl to boj, ale to se po tak dlouhé pauze asi dalo čekat.

Herně jste si vyhověli?

Ale jo, prvních dvacet minut bylo z naší strany kvalitních. Hráli jsme rychle, obehrávali je. Dobře, že jsme dali rychlý gól, uklidnil nás. Možná až moc. Potom Bohemka asi zjistila, jak na nás vystupovat a my přestali hrát, takže se to vyrovnalo. Bohemka pak měla po přestávce delší pasáž, kdy byla lepší, ale my jsme také nehráli špatně a ubojovali to. Dobré tři body.

K nim jste přispěl gólem. Pamatujete si, kdy jste dal naposledy v mistrovském utkání za Karvinou gól?

To už asi bude hodně dávno. Netuším (bylo to 8. dubna 2012 proti Opavě – pozn. aut.).

Je to osm a půl roku…

Tak to je dávno (úsměv).