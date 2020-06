Domácí si byli dobře vědomi toho, o co se hraje a jejich výkon tomu minimálně v první půli odpovídal. Byli aktivní, šli si za třemi body. Bohužel pro ně se také nevyvarovali chyb v defenzivě, které je stály lepší výsledek.

Hned ve druhé minutě přišlo první ohrožení mladoboleslavské brány, ale Taiwo neprostřelil hradbu těl před brankářem Stejskalem ani jeho samotného.

Ve 4. minutě přišla série karvinských šancí uvnitř šestnáctky Boleslavi. Nejprve po průniku Čonky zablokovala obrana hostů střelu Qoseho, odražený míč poslal Ndefe také jen do hradby těl před Stejskalem a nakonec pálil nad Lingr.

Hosty brzdily v zakládání útoků značné nepřesnosti, a tak hráli hlavně Slezané. Přímý kop Rundiće ale nebyl nebezpečný. Pak se po chybě gólmana Bolka dostali poprvé k zakončení i Středočeši, Zeleného pokus ale srazil Smrž.

Zdroj: Ivo Dudek

A tak udeřilo na druhé straně. Rychlou akci na jeden dotek rozjel Šindelář, po něm Ba Loua našel na křídle Ndefeho a jeho přízemní centr poslal za Stejskalova záda Lingr.

Odpověď hostů byla blesková. Jakub Klíma poslal dlouhý pas přes celé hřiště, za hranicí šestnáctky si jej zpracoval Jiří Klíma a přeloboval Bolka – 1:1.

To hostům pomohlo, už se na hřišti cítili jistěji a dokázali i zazlobit. Jako při ráně Janoška, kterou Bolek vytahoval na roh.

Domácí se ke slovu znovu dostali až v 34. minutě, kdy Lingrův trestňák hlavičkoval Taiwo těsně nad bránu.

Poté zase přišla šance hostů, když Fulnek svou ránu umisťoval k tyči, ale zhruba o dva metry nepřesně.

V 42. minutě to nadvakrát zkoušel Smrž, poprvé ale neprostřelil Pudila, vzápětí přestřelil.

O dvě minuty později už ale udeřilo. Ba Loua předvedl tryskový pohon, nikdo ho nezastavil a jeho utažená střela skončila v šibenici – 2:1.

Začátek druhé půle byl trochu opatrnější, zaujala z něj jen 54. minuta, kdy na centr Ndefeho marně naskakoval Taiwo.

V 68. minutě poslal Mangabeira na zteč hostující brány Lingra, toho zablokoval Křapka.

Hosté nesložili zbraně a opět srovnali. Domácí defenziva zapomněla na zadní tyči na Douděru, ten vrátil míč před bránu a Mašek jej dostal do sítě.

Rychlou odpověď se snažil najít Lingr, na jeho polostřelu polocentr ale nedosáhl znovu Taiwo.

Druhá půle už nedosahovala úrovně té první, šancí ubylo.

Rozhodnutí měl na hlavě nejprve v poslední minutě Šindelář, jehož hlavu našel přesně Guba, karvinský stoper ale nestihl přesně zacílit.

V nastavení pak Tijani přeskočil i gólmana Stejskala, balon ale skončil nad břevnem a domácí se znovu nedočkali kýženého vítězství.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek (Karviná): „První poločas byl výborný, přesně to, co chceme hrát. Hodně šancí, možná i na pět gólů. Chlapci hráli velmi dobře, ale srazil nás ten gól na 1:1. Na to se musím ještě podívat, ale to jsou věci, které nás sráží k zemi. Takhle rychle inkasovat po naší brance a navíc z nákopu, to bychom neměli dostávat. Naštěstí nás dostal do vedení krásný gól Ba Louay. Do druhé půle jsme si říkali hlavně nebláznit, bránit z bloku, ale opak byl pravdou, ztráceli jsme dost balonů. Chtěli jsme si počkat na nějaký kontr a pojistit to třetím gólem, ale bohužel jsme ho dostali my. Mrzí mě to, protože jsem viděl, že tam trenér Weber posílá rychlá křídla, na hřiště jsem tedy dával jasné pokyny, abychom kraje hřiště tolik neotvírali, což se nám vymstilo u druhého gólu Boleslavi. Soupeř tak vytěžil z minima maximum, dvě školácké chyby nás srazily k zemi. Jsme smutní, protože jsme byli celý zápas lepší.“

Jozef Weber (Mladá Boleslav): „Zasloužená remíza. V první půli byli domácí aktivnější, šlapali nadoraz, byli v presinku, muselo je to stát hodně sil. My jsme pak prostřídali, otupili jejich tlak, byli aktivnější. Pomohlo nám rychlé vyrovnání, hru jsme srovnali a v některých fázích i dominovali. Výsledek nám pomohl, sami jsme si zajistili účast v desítce. Viděl jsem v první půli sílu Karviné a přeju jí hodně štěstí do bojů o záchranu a věřím, že to zvládne.“

MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 18. Lingr, 44. Ba Loua – 20. Jiří Klíma, 72. Mašek. Rozhodčí: Julínek – Blažej, Hock. ŽK: Mangabeira, Smrž – Krobot, Hubínek, Stejskal. Diváci: 210.

Karviná: Bolek – Ndefe (84. Santos), Šindelář, Rundić, Čonka – Smrž (79. Marek Hanousek), Mangabeira (79. Vukadinović), Qose – Ba Loua (83. Guba), Lingr, Taiwo (79. Tijani). Trenér: Jarábek.