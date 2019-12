Karvinský trenér Juraj Jarábek vsadil na rozestavení 3-5-2 a na Hrdličku mezi tyčemi, který dostal přednost před Pastornickým, jeho svěřenci však v první půli pomalu nevystřelili na bránu.

Aktivnější byli domácí, ale dvě možnosti Potočného a Breiteho nestály snad ani za řeč a do dalších šancí je už pozorná karvinská defenziva nepustila.

Nadějně vyhlížející stav 0:0 však hosté udrželi jen do 48. minuty. Po příchodu z kabin nechali vystřelit Musu, jehož pokus ještě brankář Hrdlička vyrazil, jenže na dorážku nepokrytého Potočného už neměl – 1:0.

Teprve pak Karvinští notně přidali a dostávali se do libereckého vápna či před něj. Kombinace na těžkém terénu však dost často končily nepřesnými přihrávkami.

Nejblíže gólu byli po Čonkově centru Ba Loua, který hlavičkoval tvrdě, ale jen doprostřed brány, a hned z pokračující akce i Hanousek, který z ideální pozice netrefil bránu.

Na druhé straně nepřekonal zblízka Hrdličku Musa a pak Karviná inkasovala branky, které se jistě budou hodit do silvestrovského sestřihu České televize.

Nejprve obrana MFK vystavovala domácí do ofsajdu, což se jí i povedlo, jenže asistent rozhodčího nechal hru pokračovat, takže před Hrdličkou se najednou zjevili hned čtyři(!) osamocení hráči Slovanu. Mohli si mezi sebou klidně střihnout o to, kdo z nich míč do brány uklidí. Nakonec to byl Mara.

Čtyři minuty před koncem pak chybovali Janečka s Rundićem, který se ukázkově ukopl a volný Breite se mohl Hrdličky opět jenom zeptat, kam to chce.

Karvinští tak ze severu Čech odjeli s nepořízenou a trenéra Jarábka čeká přes zimu moře práce.

Domácí trenér Pavel Hoftych mohl duel zhodnotit spokojeně. „Problém Karviné je v ofenzivě, proto je na třinácti bodech. Utkání bylo o tom, zda je dokážeme otevřít. Prvních pětadvacet minut jsme hráli moc dobře, tlačili jsme hosty, ale bez efektu. Druhá půle byla o tom, jestli konečně dokážeme vstřelit gól. Povedlo se to rychle, soupeř přeskupil řady a působil sebevědoměji. My jsme ale přidali dva góly a zápas si nezkomplikovali,“ hlásil po zápase.

To karvinského Juraje Jarábka zklamal přístup. „Na soupeře jsme byli dobře připraveni. První poločas tomu odpovídal, protože jsme domácí do ničeho nepouštěli. Bezbrankový poločasový stav nám nahrával, ale zkraje druhé části přišla nedůslednost a gól. Zklamaný jsem s naší hrou dopředu, chybí tomu kvalita. Výkony některých hráčů mě zklamaly. Za klub, kde působíte, musíte hrát srdcem. To jsem u některých postrádal,“ uznal Jarábek.

Slovan Liberec – MFK Karviná 3:0 (0:0)

Branky: 48. Potočný, 70. Mara, 86. Breite. Rozhodčí: Královec – Kotalík, Pečenka. ŽK: Oscar, Chaluš – Krivák, Vukadinović, Janečka, Rundič, Želizko. Diváci: 1760.

Karviná: Hrdlička – Krivák (54. Petráň), Janečka, Rundić – Ndefe, Lingr (83. Želizko), Bukata, Hanousek, Čonka – Ba Loua (74. Putyera), Vukadinović. Trenér: Jarábek.