„V krátké době to pro nás byla už asi třetí příprava, když vezmu i pauzu kvůli koronaviru, kdy se přerušila liga. Byla krátká, ale intenzivní, ostrá. Umocněná těmi vedry, které panují,“ otřel si ostravský rodák Petr Bolek pot z čela i po posledním utkání.

Petře, vy jste se v bráně pravidelně střídal s Vladimírem Neumanem, sám jste gól nedostal, jak to vnímáte?

Neberu to tak, že jsem nedostal gól, beru to z toho pohledu, kolika šancím soupeřů jsme spolu s Vláďou čelili. A kolikrát tam bylo i štěstí. Soupeři si vypracovali dost šancí, musíme na tom ještě zapracovat.

Jak jste viděl výkony mužstva?

Je to pořád takové syrové, sehráváme se za pochodu. Nemáme to ale jen my, všude bude náročné za tak krátkou dobu poskládat tým. Ale věříme, že se sladíme, a že ještě přijdou noví hráči.

Sladíte se do nedělního derby s Baníkem?

Musíme. Když to řeknu s nadsázkou, proti Třinci jsme schválně neukázali všechno (úsměv). Ale ten start je zajímavý, dvě derby, Baník, Opava. Jen škoda, že nebude tolik fanoušků. Ale i tak to bude svátek, hlavně s tím Baníkem.

Co se dá od Karviné v nové sezoně čekat?

Obměna kádru byla velká, sami vidíme, že to zatím není ono. V útočné fázi to potřebuje vyladit. Ale příchody ještě určitě budou, nehráli jsme v nejsilnějším složení. Já doufám v to, že vzadu budeme pevnější a vepředu nebezpečnější.

Situace je letos zvláštní a nová pro všechny. Jak jste ji vstřebal?

Jako ostatní. Nikdo z nás to nezažil, bude osmnáct týmů, měli jsme extrémně krátkou přípravu. Sami netušíme, jak to bude vypadat.

Stejně jako na jaře se váš problém pořád točí kolem proměňování šancí, že?

I proti Třinci tam bylo dost šancí, je to trochu impotence z naší strany, protože jsme dali gól jen z penalty, přitom to mělo být zhruba 3:0. Třinec dlouho nic neměl a najednou šance. Kluk tam byl přede mnou sám (Akulinin). To se nám v lize nesmí stávat, tam by to soupeři potrestali. Ten druhý poločas už nechci moc hodnotit, tam se to hodně protočilo.

Bude to jiné s Michalem Papadopulosem? Vy se přece znáte?

No jistě, my se známe od děcka. Jeho taťka Tanas nás trénoval v Baníku ještě v žácích. Hlavní byl, myslím, Petr Gibala a Tanas jeho asistent. Michala dobře znám, taky jsme si volali.

Přemlouval jste ho, aby šel do Karviné?

Trošku jsem ho lámal, ale vlastně ani nebylo třeba, on chtěl sám. Chce se vrátit domů, a pokud bude zdravý, tak si ještě dokázat, že na ligu pořád má. Dneska ho trochu tahal úpon nebo co, tak nehrál, ale jinak si ten balon z centrů umí najít.

Mohl by nahradit Lingrovy góly?

Znám ho dobře, a když bude zdravý, hodně nám pomůže. Čuch na góly neztratil, výběr místa má také vynikající, silnou hlavu. Bude to znát.