Vzhůru za Schickem. Hložek míří do Leverkusenu, vznikne útok českých hvězd

Leverkusen jako dobrou volbu bere i hrající předseda klubu Tomáš Čožík. „Německo je dobrá první štace v zahraničí, dostane tam prostor a může se pak ještě posunout,“ pokyvoval první muž ivančického fotbalu.

Oba se shodují také v tom, jak důležitý Hložkův odchod ze Sparty, za jejíž A tým kopal čtyři roky. „Hodně jsme v kabině řešili, že Sparta je jalová a měl by odejít. Super, že se mu povedlo dostat do týmu, který si zahraje i Ligu mistrů,“ ocenil Štork.

Emoce nechává v sobě

Hložek je podle něj stále v úzkém kontaktu se svým mateřským klubem, kde hrál od šesti do dvanácti let, než zamířil do brněnské Zbrojovky. „Pokud má čas, tak se na nás chodí dívat. Hraje tu jeho bratr i bratranec. Přemlouváme ho, ať si za nás zahraje i mistrák, ale to nejde. Jednou dvakrát do roka přijde na trénink. Musíme být opatrní, aby se nic nestalo. Všichni mu radši uhýbají, jen s bratrem si nic nedaruje, “ smál se ivančický kouč.

Ten vyzdvihuje i povahové vlastnosti hvězdného českého útočníka, který za dva měsíce oslaví dvacáté narozeniny. „Je to opravdu neskutečně hodný kluk na to, kam se dostal. Emoce nechává v sobě. Na hřišti se nevytočí, nestane se, že by začal křičet na rozhodčího, přitom už toho má dost za sebou,“ podotkl Štork.

Z Hložkových schopností těží i ivančický klub. „Získali jsme díky němu prestiž. Už v době kdy přestupoval do Sparty, hlásilo se nám na fotbal víc lidí než předtím,“ pověděl Čožík.