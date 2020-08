Bohaté a úspěšné profesionální kariéře řekl Baroš sbohem kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům před měsícem v ligovém utkání 4. kola nadstavby skupiny o titul proti Plzni. Na Městském stadionu ve Vítkovicích naskočil do hry v 73. minutě a byl u remízy 0:0. V nastavení přitom mohl rozhodnout, jeho hlavička jen těsně minula pravou tyč.

„Co k tomu gólu chybělo? Mrak na sluníčku. To bylo to jediné, protože to sluníčko mi vjelo do očí a balon jsem ztratil. Spíše jsem tam tu hlavu jen strčil a bohužel to netrefil,“ vykládal Baroš. Rozlučku si užil, po zápase působil uvolněně a měl výbornou náladu. „Začíná mi důchod, tak asi půjdu a koupím si čagan,“ usmíval se nezapomenutelný válečník.