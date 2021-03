„Bezzubé Lišky vyřazeny, kletba pokračuje,“ píše například web The Sun, který tím naráží na nelichotivou bilanci v evropských pohárech, kterou se může „pochlubit“ klubový manažer Brendan Rodgers.

Anglický kouč už popáté stanul mezi posledními dvaatřiceti celky pohárové Evropy, avšak ani jednou se mu tuto hranici nepodařilo překonat. Dvakrát narazil s Liverpoolem, dvakrát se Celticem Glasgow a nyní neprolomil prokletí ani na lavičce Leicesteru.

Šampion Premier League z roku 2016 byl přitom v dvojutkání velkým favoritem, patřil dokonce k aspirantům na titul v celé soutěži, vždyť disponuje znamenitou formou. Lukáš Provod s Abdallahem Simou, kteří se postarali o góly v odvetě, a s nimi samozřejmě i celá Slavia, však byli jiného názoru.

„Velmi dobrý výkon Slavie,“ má jasno bývalý reprezentant a nyní populární glosátor fotbalového dění Gary Lineker, jenž pochází z Leicesteru. Svůj klub nešetřil.

Flat night for @LCFC and a very good performance from @slavia_eng. But if you’re going to lose in this most draining of competitions, now is the time to do so. Might well be a blessing in disguise.