/ROZHOVOR/ Jeho brácha zašlápl velkou stopu do francouzského i českého fotbalu. Jako mlaďák, vlastně dítě, odešel z Hradce Králové, kde nasbíral čtyři zápasy v lize, do Monaka. Marek Plašil, chlap obouchaný skoro sto padesáti zápasy v lize, sledoval, jak jeho o tři roky starší sourozenec Jaroslav prošel v Monaku až do prvního mužstva.

Fotbalisté Jiří Janoušek a Marek Plašil. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zahrál si Ligu mistrů za tým, který se dostal do finále, a nastřádal 103 zápasů za národní mužstvo. To je úctyhodné. V roce 1999, kdy se stěhoval do Monaka, s nímž se dnes Sparta poprvé utká v boji o Ligu mistrů, však šel do nejistoty.