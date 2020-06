61letý herec zde sehrál své představení Trenér, v němž vystupuje jako lodivod FK Roudnice. Tento kus poprvé předvedl mimo divadelní prkna a zvolil si k tomu autentické prostředí: areál, kde kope okresní soutěž béčko Kolovče.

„Ukázalo se, že to byl dobrý krok. Přišli jiní lidé, než chodí do divadla. Hodně chlapů od fotbalu, kteří v představení vidí spojitost se svým životem. V té hře zazní některé věci, které jsou celkem pravdivé, takže se mohou poznat. A ty reakce tady nám to ukázaly,“ tvrdil Prachař.

Ano, diváci se bavili. „Ta otázka od manželky prostě přijde. Je ti přednější rodina, nebo fotbal?“ říká v jeden moment jeho postava. Výbuch smíchu naznačil, že je to hláška, kterou mnozí sami slyšeli.

V hledišti seděla řada hráčů z okolních vsí, fotbaloví funkcionáři i rozhodčí, nechyběl třeba mezinárodní sudí Pavel Královec.

„V divadle Verze máme kmenového režiséra Thomasem Zielenského. Ten jednou přišel s tím, že německý autor Thomas Brussig napsal fotbalovou trilogii z pohledu sudího, trenéra a hráče. Sudího hraje Láďa Hampl, já trenéra a ještě zbývá dodělat představení z pohledu hráče. Máme rádi fotbal,“ uvedl Prachař.

Fotbalový nadšenec

Mimochodem, sám fotbalový nadšenec a velký fanda Slavie. „Táta mě tam vzal jako malého a už tam chodím 55 let. Přenesl jsem to i na svoje děti, takže Slavia je taková rodinná anamnéza,“ vysvětluje Prachař.

Svoji fotbalovou kariéru ukončil v patnácti letech. „Hrál jsem za TJ Montáže Praha, dnešní Spartu Krč, ale pak jsem pochopil, že tudy cesta nevede,“ přiznal.

Teď se na fotbalový trávník vrátil. A inspiraci čerpal i v nižších soutěžích. „Třeba loni jsme byli na okresním přeboru v nedalekých Chudenicích. Zážitek jak hrom. Brankář brutálně zmastil útočníka a dostal červenou. Nejvíc se mi líbilo, když před zápasem hráči močili u střídaček. To jsem prostě musel do naší hry dostat,“ usmál se Prachař.