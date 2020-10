Branky: 8. a 43. Šec, 61. A. Blažej, 84. Žůrek, 49 diváků.

Petr Samec (trenér Háje ve Slezsku): „Od prvních minut jsme chtěli hrát aktivně a nahoře, to nám také přineslo první gól. Pak jsme měli štěstí, když soupeř trefil tyč. Definitivní klid přišel s druhou brankou. Ve druhém poločase jsme měli jasně navrch, byli jsme lepším týmem a mohli vyhrát i daleko větším rozdílem.“

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Pokračujeme ve stejném trendu, děláme spoustu chyb v obraně, což opět rozhodlo. Snad už se to příště zlepší.“ (rob, sob)

LOK. PETROVICE - FULNEK 5:2 (1:2)

Branky: 51. (penalta), 70. (penalta) a 83. Hanusek, 2. Vlachovič, 61. Ristovský - 5. a 32. Černín, ČK: 70. M. Zagol (F.), 118 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Bylo to něco podobného jako při naší dosud jediné výhře s Kobeřicemi. Proměnili jsme šance. Kdybychom v tomto složení nastupovali častěji, určitě nejsme v tabulce tak dole.“

Michal Kovář (hrající trenér Fulneku): „Sice jsme rychle inkasovali, ale ještě během prvního poločasu se nám podařilo výsledek otočit. V první půli to nebylo až tak, druhý poločas nám ale vůbec nevyšel. Dělali jsme individuální chyby, které soupeř trestal. Udělali jsme dvě penalty, které byly jasné. Petrovice více chtěly, bojovaly. Hrály jednoduše, měli jsme velké problémy s jejich nakopávanými míči.“ (čin, šim)

BŘIDLIČNÁ - ČESKÝ TĚŠÍN 4:0 (1:0)

Branky: 39., 81. a 87. Helebrand Ada, 83. Rolný, 153 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Výsledek vypadá jasně, ale vůbec nešlo o jednoduché utkání. Hrálo se na těžkém terénu, k tomu foukal silný vítr. Soupeř se soustředil na obranu a brejky. Z naší strany šlo jen o dobývání. Byli jsme sice dominantní, ale k brance hostů jsme se dostávali těžko. Vedli jsme 1:0, ovšem další góly jsme přidali až v závěru. Do té doby soupeř žil.“

Petr Joukl (trenér Č. Těšína): „Výsledek zkresluje, poslední tři góly jsme dostali v závěrečných deseti minutách, kdy jsme to dost otevřeli a projevila se už kvalita Břidličné. Musím kluky pochválit za organizaci hry, soupeř se sám divil, jak to, že máme tak málo bodů, že proti nim na jejich hřišti lepší tým nehrál. No jo, ale my prostě nedáváme góly.“ (šim, čin)

KRNOV - HLUBINA 3:1 (0:1)

Branky: 60. Sklenařík, 68. Tümmler, 76. Machalický - 29. Sasko, ČK: 75. Vančo, 77. asistent Petrov (oba H.), 330 diváků.

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Začali jsme dobře, měli jsme hned velkou šanci. Pak ale ovládla hru Hlubina, jasně nás přehrávala. Nám nešla vůbec kombinace, u všeho jsme byli pozdě. Měli jsme i štěstí, že soupeř vedení nenavýšil. Ve druhém poločase jsme udělali změny v sestavě, začali kombinovat a výsledek se nám podařilo otočit.“

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „První poločas dobrý, zaslouženě jsme vedli, nastřelili ještě břevno, ale u druhé půle není co hodnotit. Góly jsme sice dostali regulérní, ale jinak sudí neodpískal nejlepší utkání, hráči byli podráždění. Neříkám, že nám prohrál zápas, za to si můžeme sami, ale on to určitě také nezvládl. Krnov pak naší nedisciplinovanosti využil.“ (šim, hek)

BYSTŘICE - BÍLOVEC 0:3 (0:2)

Branky: 14. a 23. M. Socha, 90. Telnar, 42 diváků.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Hosté odehráli vynikající první poločas. Potom si už utkání pohlídali a odvezli si zasloužené tři body.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „V prvním poločase jsme hráli náš uvolněný fotbal, kterým jsme se prezentovali v přípravě. Soupeře jsme přehrávali, dali jsme i dvě branky, kromě toho jsme si vypracovali i další šance. Po přestávce už to nebylo ono, nicméně hru jsme kontrolovali a zaslouženě vyhráli. Mrzí mě zranění Mozola.“ (sob, šim)

KOBEŘICE - DOLNÍ DATYNĚ 0:1 (0:0)

Branky: 90. Rozsíval, 48 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Jsem totálně vytočený a zklamaný zároveň. Prohráli jsme gólem v 5. minutě nastavení, padl po naší totální nezodpovědnosti. Ztratili jsme zápas, který měl skončit remízou. Jinak chválím oba gólmany, byli suproví.“

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „Dnes nám vyloženě přálo štěstíčko. Na abnormálně těžkém terénu to byl hlavně boj. Hráči obou týmů se po kotníky brodili v bahně. Lituji domácího správce, protože hrát nechtěl. Kobeřice měly ve druhé půli dvě jasné tutovky, při kterých nás podržel Mrozek. Na konci jsme šťastně dotlačili balon do sítě. Haluz.“ (rob, čin)

Zápasy Pustá Polom - Petřvald na Moravě a Oldřišov - Brušperk se nehrály.

Tabulka

Zdroj: Deník/Marie Rodovská