Branky: 22. Hykel, 77. Skwarczek - 11., 24., 36. a 63. Krč Aleš, 21. Vichta, 33. Komenda. Rozhodčí: Kolář. ŽK: Bača (U.). Diváci: 321. Frýdek-Místek: Bárta - Russmann (81. Dudek), Dziuba, Straňák, Zapalač - Skwarczek, Fokaidis - Teplý, Bzirský (46. Varadi), Hykel - Žondra. Trenér: Hubník.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Soupeř právem patří k lepším týmům v lize. Proti nám své zkušenosti potvrdil a všechny naše chyby přetavil v góly. Proto je výsledek tak krutý.“ (sob)

JIHLAVA B - DOLNÍ BENEŠOV 1:2 (0:2)

Branky: 54. Franěk - 5. vlastní, 45. Labuda z pok. kopu. Rozhodčí: Mayer. ŽK: Kolčava, Jágrik, Růžička, Vošmera, Fila - Labuda. Diváci: 100. Dolní Benešov: Baránek - Karčmář, Kubík, Alhassan, Krejčí - Musila (46. Akka), Gebauer, Gorčica, Pecuch (86. Foitzik), Skroch - Býma (42. Labuda, 90. Adamík). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Dolního Benešova): „Konečně se nám podařilo urvat tři body, ale spokojen úplně nejsem. Zápas bych rozdělil na dva poločasy. V tom prvním jsme hráli dobře, podařilo se nám dát dvě branky a k tomu ještě nějaké šance. Po přestávce jsme přestali úplně hrát. Soupeř dal gól a začal zlobit, naštěstí jsme mu vyrovnat nedovolili.“ (rob)

PETŘKOVICE - UHERSKÝ BROD 4:2 (2:1)

Branky: 22. Moučka, 35. vlastní, 61. Wala, 83. L. Ptáček - 32. Janša, 66. Gettler. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Neumann, Plesník, Praus - Malenovský, Švrček, Váňa. Diváci: 184. Petřkovice: Květon - Wala, Plesník, Mládek (46. Honiš), Sporysz - Neumann, Lehnert (78. L. Ptáček), Holzer, Praus, Moučka - J. Ptáček (72. Zajíček). Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Těžké utkání v náročném programu, na hráčích to bylo vidět, ale zvládli jsme to. Jediné, co mě mrzí, jsou dvě inkasované branky, protože na naší kvalitu byly moc laciné. Jinak jsme tam měli dobré herní situace a odehráli jsme to dobře.“ (hek)

SIGMA OLOMOUC B - HLUČÍN 2:1 (1:1)

Branky: 22. Šíp, 89. Radič z pok. kopu - 17. Padych. Rozhodčí: Slováček. ŽK: Chytil, Daněk - Mac. ČK: 92. Daněk - 87. Mac. Diváci: 100. Hlučín: Kolenko - Hudeczek (82. Heller), Mac, Massaniec - Opatřil (82. R. Dostál) - Wolf, Dydowicz (61. Vengřinek), T. Dostál, P. Kundrátek - Padych (82. L. Kundrátek), Rubý (61. Pyclík). Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Chtěli jsme soupeře překvapit, proto jsme změnili rozestavení, a hrát na riziko, aktivně presovat. To se nám podařilo, dali jsme rychlý gól a soupeř nevěděl, co hrát. Bohužel jsme inkasovali po naší chybě. Následně dal soupeř i my tyčku. Druhý poločas moc šancí nepřinesl. V samotném závěru jsme udělali hloupou chybu, která vyústila v penaltu. Jsem strašně naštvaný, že jsme takto prohráli, hra totiž vůbec špatná nebyla.“ (rob)

BANÍK OSTRAVA B - ROSICE 2:0 (0:0)

Branky: 48. a 79. Lokša. Rozhodčí: Ogrodník. ŽK: Minárčik, Novák (oba R.). Diváci: 145. Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Blahuta, Fulnek - Drozd (84. Kulig), Kaloč (46. Mooc) - Martiník, Lalkovič (46. Azevedo), Buchta (69. Martišiak) - Zajíc (46. Lokša). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Vytkl bych dvě věci. Na můj vkus jsme soupeře v prvním poločase pustili do mnoha šancí, zachránil nás fantastický brankář Murín. Druhou věcí pak je neproměňování našich příležitostí. Hazardujene tak s výsledkem, příště se to nemusí vyplatit. Výkonem jsme si ale pro vítězství šli." (hek)

OTROKOVICE - ZLÍN B 2:0 (1:0)

Branky: 13. Mlýnek 64. Markovič. Rozhodčí: Žurovec. ŽK: Kiška, Vychodil, Jasenský, Markovič (všichni O.). Diváci: 263.

KROMĚŘÍŽ - VYŠKOV 0:0

Rozhodčí: Černoevič. ŽK: Hanuš, Moučka (oba V.). Diváci: 310.

ZNOJMO - SLOVÁCKO B 1:4 (0:2)

Branky: 65. Zedníček - 35. Juroška, 40. Kubala, 58. Vecheta, 84. Pernica. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Kostka (S.). ČK: 83. Contreras (Z.). Diváci: 270.

Zápas VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VRCHOVINA odložen na 23. září.

