OPAVA SLAVIA 0:6 (0:1)

„Opava vlétla do zápasu výborným způsobem. Bohužel nedokázala některé možnosti, které se jí naskytly zužitkovat a více Slavii ohrozit. S postupem času převzala Slavia otěže zápasu do svých rukou, byla lepším týmem. Opava nebyla efektivní. Rozdíl mezi oběma týmy byl v práci v obou šestnáctkách. Slavii pomohla standardka, velkou šanci měl Traore. Nemohu se ubránit pocitu, že z přečíslení 4 na 2 měl Dordič vytěžit více. V závěru poločasu měl dobrou možnost Žídek, který se ocitl ve vápně sám, míč mu ale jinak odskočil, což přikládám i zapískovanému hřišti, které zpomalovalo kombinaci. Můj pocit je takový, že do druhého poločasu vstoupili Opavští s pocitem toho, že jim vyšel první poločas, jenomže polevila v koncentraci, zapomněla, že hraje proti Slavii a po inkasované druhé brance se sesypala, to byla voda na mlýn pro Slavii. Opava ukázala v prvním poločase, že to umí. Musí se mega poučit z toho, že fotbal se hraje devadesát minut.“

OLOMOUC KARVINÁ 3:0 (1:0)

„První poločas Olomouce s Karvinou jsem viděl útržkovitě, protože mi nefungovala O2tv, jak by měla. Sigma v něm byla lepší, po přestávce se ale karta obrátila. Karviná byla aktivnější, měla šance, které ale nedokázala proměnit. Pak ale Karviné propadl balón, Olomouc dala druhý gól. Hosté hru otevřeli a Sigma toho využila. Musím ale říct, že tento zápas mě bavil. Viděl jsem snahu o konstruktivní fotbal z obou stran.“

BANÍK OSTRAVA (karanténa)

„Tahle doba, ve které nyní žijeme, je zvláštní. S covidem se potýká celá společnost, je všude kolem nás. Ve fotbale je problém, že kluci žijí v komunitě, kterou je kabina, jsou v plném zápřahu, je tak větší šance, že jejich rozdýchané plíce nákazu pojmou. Nyní si tím prochází ve velkém Baník, příště to zase může potkat jiný klub.“