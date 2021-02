„České Budějovice jsou kvalitním týmem, který má svou tvář, je dobře organizovaný. Je vidět dobrá práce trenéra Horejše. Hráči jsou citlivě vybírání, disponují dobrým pohybem. Budějky dělají problém celé lize, jen Slavia se na ně vždy dokázala dobře připravit. Baník nehrál špatně, do šance Tetoura byl lepším týmem, snažil se o kombinace. Pak ale vypadl ze hry. Potočný sice ještě trefil ze standardky břevno, ale jinak Baník moc dobrých příležitosti neměl. Po přestávce se Baník snažil o kombinaci, avšak nebyl nebezpečný. Budějovice se více dostávaly do hry, daly gól a vyhrály. Když to ale shrnu, Baník byl fotbalovější.“

České Budějovice Baník Ostrava 1:0 (0:0), branka: 84. Mršič.

Utkání v Karviné zlomila zahozená šance Helešice

„Opava byla fotbalovější, v prvním poločase určitě lepší. Ale opět se ukázalo, že její finální fáze je bídná. Po přestávce dala po krásné akci gól. Utkání zlomila šance Helešice, který mohl dát druhý gól. Vzápětí vypadala z role, inkasovala vyrovnávací gól a její koncept se tradičně rozsypal. V závěru už to byla křeč. Vyvrcholením zmaru byla penalta. Myslím si, že kdyby Opavští odskočili do dvou brankového vedení, zápas by zvládli. Jenomže je vidět, že když se její herní koncept nabourá, tým se rozhodí a neumí si s ním poradit.“

MFK Karviná SFC Opava 3:1 (0:0), branky: 61. Papadopulos, 71. Tavares, 82. z pen. Qose 50. Mondek.

Pavel Vrba po premiéře ve Spartě

„Musím se na úvod pochválit, že jsem trefil sestavu, která hrála. Pavel Vrba má jasně danou herní filozofii a koncepci. Nejsem si ale jistý, zda má v současné Spartě na některých postech hráče, kteří mu do ní úplně zapadají. Patří do skupiny nejkvalitnějších trenérů u nás, kteří dokáží zúročit potenciál zkušených hráčů, jak to dokázal v Plzni. Nedělní výsledek z Olomouce je určitě dobrý pro jeho začátek na Letné.“

Pomohl by Opavě návrat Pavla Zavadila?

„Nevím v jaké kondici se nyní Zavoš nachází. Je asi dlouho mimo, vypadl už během podzimu kvůli zranění. Jeho zkušenosti ale Opavě chybí. V týmu není nikdo, kdo by na hřišti dokázal spoluhráče uklidnit. Zase ale jenom zkušenosti nestačí, hráč musí pomoci i herně. Pokud by Pavel s týmem trénoval, byl by v plné přípravě, může pomoci. Jinak si myslím, že asi ne.“