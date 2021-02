Baník je srdcová záležitost, opakoval Vrba. Na Bazaly ale nejde, upsal se Spartě

Nikdy se netajil tím, že by se jednou rád vrátil do fotbalového Baníku Ostrava, ke kterému cítí od mládí velmi silné pouto. Teď to ale vypadá tak, že na Bazalech se už trenér Pavel Vrba nikdy neobjeví. Důvod? Ve středu se upsal pražské Spartě.

Zápas 19. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava vs. FC Viktoria Plzeň, 4. dubna 2018 v Ostravě. Záložník domácích Dyjan Carlos De Azevedo a trenér hostí Pavel Vrba. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

O návratu sedmapadesátiletého kouče do slezského klubu, za který v minulosti hrával a jako asistent s ním slavil v roce 2004 titul, se už nějakou dobu pravidelně spekulovalo. Také proto, že byl rodák z Přerova v kontaktu s majitelem Baníku Václavem Brabcem. „Pokud by nabídka přišla, rád bych si s majitelem sedl, aby mi vysvětlil svou vizi. Baník je dobře nastartovaný k tomu, aby brzy okupoval horní příčky tabulky,“ řekl Vrba na začátku prosince loňského roku v Olympijském podcastu Radiožurnálu. „Baník je moje srdcová záležitost, protože jsem tam v patnácti letech s fotbalem začínal. Zažil jsem tam generaci Vojáčků, Knappů, Rygelů, Radimců, Ličků a Daňků… Tenkrát hráli na Bazalech pravidelně poháry a bojovali o titul,“ dodal Vrba. Bývalý trenér české reprezentace a Viktorie Plzeň, který naposledy vedl v Bulharsku Ludogorec Razgrad, se však do Ostravy nevrátí. Určitě ne v nejbližší době. Právě totiž zahajuje svou štaci na Letné, kde si od něj lidé z vedení klubu slibují velké věci. Šéf Baníku Václav Brabec: Lepili se na mě vyčuraní lidé. Teď sní o Barceloně Přečíst článek › „Pavel Vrba je velký fotbalový odborník, který je zvyklý vyhrávat. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi. Týmy, které v minulosti vedl, se vždy prezentovaly kvalitní hrou,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „V Česku není moc klubů, kde bych chtěl teď pracovat. Sparta mezi ně ale samozřejmě patří, sportovně mě to bude naplňovat. Doufám ale hlavně, že i já budu naplňovat očekávání vedení a bude se nám dařit. Chci, abychom byli úspěšní,“ podotkl Vrba. Mnoho fanoušků Sparty jeho příchod naštval. „Věřím, že mě budou hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to respektuji a nedivím se tomu. Práce trenéra je ale taková, že občas jste někde, a pak zas někde jinde,“ vykládal Vrba. Premiéra na lavičce Sparty ho čeká v neděli v Olomouci. „Všechno proběhlo hekticky, zatím jsem neřešil věci ohledně víkendového zápasu. Je pravda, že dostávám mužstvo tři dny před zápasem, ale vím, že jsou dobře připraveni, dobře trénovaní," uzavřel Pavel Vrba.