Ve středu byl jmenován Pavel Vrba koučem pražské Sparty, překvapilo vás to?

Ano, i ne. O Pavlu Vrbovi se ve spojení se Spartou spekulovalo dlouho. Patřil k favoritům na trenérský post. Na druhé straně Sparta stále hovoří o rozjeté cestě, v tomto směru se může zdát tento příchod jako trochu překvapivý.

Pomůže Spartě?

Prvně chci říci, že Sparta je velkoklub a moc kandidátů na trenérský post pro ni není. Momentálně by nebylo profesionální současnou Spartu hodnotit. Neznám její vnitřní procesy, nemám její analýzu. Můžu na ni mít maximálně fanouškovský pohled. Pavel Vrba je zkušený trenér, má toho hodně za sebou, řadu hráčů zná a může Spartu zvednout.

Letenští potřebují úspěch, a to rychle. Nejlépe v podobě zisku mistrovského titulu…

Bezesporu trenér je jednou ze stěžejních postav týmu. O úspěchu rozhoduje ale spousta faktorů, a to i třeba ten, jak je na tom konkurence. Sparta má své trable, možná jsou i velké. Její největší rival Slavia je momentálně ve všech ohledech ve špičkové kondici a dlouho i bude.

Vrba se nechal slyšet, že na sklonku trenérské kariéry by rád zamířil do Baníku. Tím, že se upsal Spartě, si asi do Ostravy definitivně zabouchl dveře…

Může to tak být bráno. Hlavně z pohledu fanoušků. Pokud by se jednou do Baníku vrátil, současné angažmá ve Spartě by mu pozici rozhodně nevylepšilo. Já se ale ve své manažerské práci snažil nepodléhat emocím, tlaku veřejnosti a medií. Oni nevidí dovnitř klubu, nemají informace. Neznají vaše záměry. Vy se snažíte v dané chvíli udělat pro klub to nejlepší. V praxi jsem ale poznal, že realita může být jiná.

Můžete být konkrétní?

Vzpomínám si, jak jsme brali do Liberce stopera Kouřila z Jablonce. Naši radikální fanoušci to těžce kousali. Měl jsem s nimi debatu, musím přiznat, že zajímavou. Vysvětloval jsem, že vzhledem k naší finanční kondici, to je ideální řešení, že klubu to pomůže. Pochopili to. Jenomže přišly zápasy, Kouřil ten tlak neustál a jeho angažmá bylo bráno jako neúspěšné.