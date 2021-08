Překvapení v podobě nepostupu přes Ferencváros Budapešť přichystala českým fanouškům hlavně Slavia. Svěřenci Jindřicha Trpišovského v bouřlivé domácí atmosféře potřebovali dohnat ztrátu 0:2. Plán nevyšel, výhra 1:0 byla málo.

Když chvíli před prvním poločasem vstřelil branku po Simově perfektní práci nikým nehlídaný Lukáš Masopust, postup se najednou nezdál být tak daleko.

Jenže ve druhé půli hosté i přes drtivý tlak Pražanů odolali. Chvíli i v deseti. Slavii scházela lepší finální fáze. Šancí měla hned několik, ale potřebný druhý zářez, který by duel poslal do nastavení, nepřišel.

Nechci sypat sůl do ran, ale kdyby si Slavia třeba o víkendu s Olomoucí natrénovala, jak trefit bránu… — Neobjektivní Novinář (@NeoNovinar) August 10, 2021

Slavia nevyužila kontroverzního odpočinku díky odloženému víkendovému zápasu FORTUNA:LIGY s Olomoucí, což jí dal na Twitteru "sežrat" například u fotbalových fanoušků oblíbený profil Neobjektivní novinář.

"Nechci sypat sůl do ran, ale kdyby si Slavia třeba o víkendu s Olomoucí natrénovala, jak trefit bránu…," pobavil profil fotbalové příznivce.

? „Po poločase jsem byl přesvědčený o tom, že to zvládneme. Bohužel jsme nebyli ale dostatečně kvalitní před brankou," mrzelo vypadnutí Stanislava Tecla, který do zápasu nastoupil s kapitánskou páskou. #slafer



? ROZHOVOR ➡️ https://t.co/gYApm69iuf pic.twitter.com/2OS0sH99DM — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 10, 2021

Naopak Eden zahalil smutek. "Je to veliké zklamání. Zápas jsme měli dobře rozehraný, dali gól, měli tlak, soupeř šel do deseti a dohrával v křečích. Chyběl krůček aspoň k prodloužení. Za dva zápasy jsme dali jeden gól, když sečteme šance v obou zápasech, tak je to strašně málo," hledal trenér Jindřich Trpišovský příčiny nezdaru.

Sparta se rvala marně

Ještě těžšího protivníka proti sobě měla Sparta. Monako před týdnem na Letné vykročilo k postupu výhrou 2:0, což pro Spartu posunovalo další kolo kvalifikace do říše snů.

Přesto "Vrbovci" úplně nepropadli. Dočkali se i gólu (dokonce dvou, Hložkův byl chybně neuznaný), ale účastník francouzské Ligue 1 byl zkrátka jinde, což sám kormidelník Sparty řekl už po prvním vzájemném utkání. Monako si nakonec došlo v odvetě pro výhru 3:1 a slaví jasný a očekávaný postup.

?️ PAVELKA | „Nevyužitá šance v úvodu mě samozřejmě mrzí hodně. Věřili jsme, že rychlý gól může Monako rozhodit. Ta šance přišla, ale bohužel jsem balon netrefil dobře.“



? Přepis pozápasové tiskové konference s Davidem Pavelkou. #acsparta



➡️ https://t.co/jsPceX2LiR pic.twitter.com/xhhCj3qx56 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 10, 2021

"Tenhle zápas byl rozdílný v tom, že jsme v prvním poločase chtěli hrát ze zajištěné obrany a čekat na příležitosti, abychom vstřelili kontaktní gól. Měli jsme tam dvě situace, z nichž jsme mohli kontaktní gól vstřelit a jít do vedení 1:0, což se nám bohužel nepodařilo," hodnotil Pavel Vrba.

"Ve druhém poločase nám nezbývalo nic jiného, než to otevřít a jít do vyššího postavení. To se nám stalo i osudným. Pak jsme sice dali kontaktní gól, ale při vývoji, který byl, to pro nás bylo málo. Přeju Monaku, ať postoupí do Ligy mistrů. Hraje velice dobrý fotbal," dodal trenér.

Pražská "S" nezvládla odvetná utkání. Slavii čeká play-off o Evropskou ligu, kdežto Sparta má jistou základní skupinu ✅ pic.twitter.com/p06JodC6y5 — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) August 10, 2021

Sparta v kvalifikaci prestižní soutěže vypadla poosmé v řadě. Těšit ji může alespoň fakt, že má jistotu základní skupiny Evropské ligy. Paradoxem pak budiž to, že Slavia jako mistr FORTUNA:LIGY musí o stejnou soutěž ještě bojovat v dalším kole. V případě neúspěchu okusí "až" Konferenční ligu. Vyzve Legii Varšava s Tomášem Pekhartem, polský šampion nezvládl odvetu s Dinamem Záhřeb.

Vylepšit český týden v pohárové Evropě mohou ve čtvrtek Plzeň s Jabloncem. Ani jednu partu ovšem nečeká zrovna lehká práce. Naopak.

Severočeši se pokusí o překvapení proti Celticu, musí dotahovat ztrátu 2:4. To samé chce zvládnout Plzeň, s velšským týmem The New Saints prohrála stejným výsledkem.