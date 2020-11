O odchodu kladenského rodáka se spekuluje už od jara, kdy výsledky Severočechů nabíraly sestupnou tendenci. Na veřejnost prosákla i zpráva o Hejkalově rezignaci, kterou ale vedení nepřijalo. Ve skupině o záchranu ale Tepličtí zabrali a s přehledem se mezi elitou zachránili. Po čtrnáct dnů staré porážce "sklářů" od Liberce se ale vedení FK Teplice rozhodlo neuspokojivé výsledky řešit.

Duel proti "klokanům" se Hejkalovým svěřencům nepovedl, jejich výkon byl sotva průměrný. Domácí šli do vedení už ve 13. minutě po fatální chybě obrany Teplic, která dala nabíhajícímu Hronkovi až příliš prostoru. I druhou branku si hosté dali de facto sami. Řezníček hned po změně stran fauloval loktem v šestnáctce Hůlku - penalta! Pulkrab se z ní nemýlil.

"Při prvním gólu jsme vystoupili na Pulkraba a nechali za sebe naběhnout Hronka. Přitom tohle jsme si na videu pouštěli několikrát. Zápas to pak postavilo do jiné roviny. Druhý gól? Měli jsme míč na pravé straně, následovala nesmyslná ztráta, standardka a penalta. Opravdu byla, koukal jsem na video. Jednalo se o nedisciplinovanost a hrubý taktický nedostatek z naší strany. Přitom jsme přesně tohle nechtěli - inkasovat hned po změně stran," komentoval Stanislav Hejkal klíčové okamžiky zápasu.

Do něj musel postavit silně improvizovanou sestavu. Prakticky se mu rozpadla obrana, Heidenreich a Knapík jsou zranění, na stopera tak musel znovu Mareček, vedle kterého hrál Shejbal. V brance pak prožíval svou ligovou premiéru 21letý odchovanec klubu Luděk Němeček. "Neměli jsme jediného obránce," říkal pak Hejkal na tiskové konferenci.

"Jen Shejbala, kterého jsme předělali z krajního hráče, protože je rychlý, má dobrou hlavu a levou nohu. Pak tam byl záložník Mareček, krajní záložník Černý a ofenzivní Vukadinovič. Ještě ráno jsem to měl nakreslené jinak a v jiném rozestavení. Ovšem Knapík mi z toho ze zdravotních důvodů vypadl, Heidenreich má problémy s kolenem, klasický obránce Vondrášek je zraněný a brankář Grigar taky chybí. Na hřišti máme jen záložníky a útočníky, musím to lepit a pramení z toho školácké chyby," rozvedl teplický kouč svou myšlenku.



Poté se snažil ještě více vysvětlit, proč jeho tým výsledkově i herně tápe. „Nemůžu klukům vyčíst, že by nechtěli, jenže tam chybí herní jistota. Za svou práci nejsou odměněni výsledkem. Už na začátku října jsme měli vyhrát v Opavě, ale nezvládli jsme to tam. Minule s Libercem jsme měli drtivou převahu, ale neproměnili jsme šance. Frustrace z obou zápasů se promítla do utkání s Bohemkou, s kterou to pro nás bylo nejtěžší.“



Teplice za týden čeká doma Sparta. Bude souboj s tuzemským gigantem pro Hejkala posledním na lavičce "sklářů"? "Se Spartou to bude megatěžký zápas. Odpovědnosti za to, kde teď Teplice jsou, se nezříkám. Tuhle odpovědnost přijímám.“