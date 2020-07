Čekali jste, že Ligový výbor rozhodne tak, jak rozhodl?

Mě osobně rozhodnutí ligového výboru vůbec nepřekvapuje. Stále si jede v módu o nás bez nás.

Proč jste čekal takovéto rozhodnutí?

Protože chápu úmysl dohrát ligu na hřišti. Ale nyní se bavme o tom, za jakých podmínek a rizik. O regulérnosti v současné době nemůže být řeč. Když se v květnu rozhodovalo dohrát ligu, byli jsme pro. Nyní už se jede přes závit. Tato sezona trvá už přes rok a ještě není u konce.

Vnímáte to tak, že když dané termíny pro dohrání , nejistota, která byla, skončily?

Ano, ale na druhou stranu nevíme, zda se bude hrát, co přinese šestnáctý červenec, kdy Karviné končí karanténa. Skupina o záchranu je v současné době rozdělena na dvě části. My jsme v té, která bude hrát o život. Teplice, Olomouc a Zlín čerpají dovolené a dohrávky pro ně mohou znamenat již přípravu na novou sezonu, což plně chápu a asi bych se zachoval stejně. Naši hráči stojí, jak se říká, pořád na špičkách, jedou prakticky bez volného dne a stále v nejistotě.

Je jasné, že touto třetí změnou termínové listiny dojde i k narušení transferové politiky…

Již v tuto chvíli mohu říci, že kvůli tomuto posunu zrušili dva hráči příchod do Opavy, protože nechtějí čekat na dohrání soutěže, které má být prvního srpna. Chtějí mít jistotu, proto raději zvolili klub, s kterým se zapojí do přípravu už v červenci.

Musíte kvůli tomuto posunu měnit i schéma letní přípravy?

Jednoznačně. Plánováno bylo letní soustředění v Polsku, které padá. Musíme změnit termín předjednaných přípravných zápasů. Celý termín letní přípravy se musí změnit, ale to se týká všech klubů, které čekají zápasy baráže.

Je jasné, že hráči musí dostat volno…

Volno musí dostat. Už nyní musíme pracovat s variantou, že letní příprava bude zkrácena. A tím pádem jsme již dnes v nevýhodě směrem k novému soutěžnímu ročníku. Některé kluby budou mít směrem k nové sezoně osm týdnů, některé pět, některé tři. Ptám se, je to fér?

Jak vnímáte názor, že Karviná šla Covidu naproti?

S tímto jednoznačně nesouhlasím. Karviná se dostala do nezáviděníhodné situace. A jenom blázen může spekulovat nad tím, zda to udělala schválně. Jde o lidské životy, zdraví, s tím si nikdo nehraje. Vůbec se mi líbí, jak některé kluby poukazují na to, jak by se měl kdo chovat. Přitom by si měly zamést před svým prahem. Mám na mysli dodržování nařízeni v době mimořádného stavu, tedy v dubnu.

Dohraje se podle vás liga?

Ano, otázkou je, zda za regulérních podmínek. Vím, že už nyní regulérní nejsou. Jsem zvědavý na názory jiných odborníků z řad trenérů, hráčů či manažerů, zda odehrát čtyři zápasy v deseti dnech je normální. I v těch nejzákladnějších příručkách trenérských licencí se píše o ideální době regenerace po mistrovských utkáních 48 až 72 hodin.

A viděl byste jiná řešení?

Řešení by byla, ale to by musel mít vůli někdo alespoň naslouchat. Celkově mi na stávající situaci chybí pohled hráčskou optikou. Bohužel rozhodující moc mají v rukou lidé, kteří fotbal nikdy nehráli. V současné době bych byl pro rozšíření ligy.