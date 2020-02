Na cestu se vydali včera odpoledne z ruzyňského letiště přes Málagu, k prvnímu tréninku vyběhnou dnes dopoledne v resortu Arroyo Enmedio.

Ještě před odletem se Adrián Guľa, slovenský kouč plzeňské Viktorie, vrátil k úvodu přípravy, který probíhal v domácích podmínkách.

„Pro mě bylo podstatné, abych co nejlépe poznal hráče, jak po stránce taktiky a techniky, tak i jako lidské osobnosti,“ vysvětloval Adrián Guľa, proč chtěl, aby tým trávil co nejvíc času společně.

„Prostor byl i na video či osobní rozhovory,“ doplnil a potěšilo ho, že prakticky všechny tréninky absolvoval s hráči na přírodní trávě.

„Jsem rád, že nám klub vytvořil takovéto podmínky. Je skvělé, že nemusíte měnit povrchy, chodit z tvrdého do měkkého a naopak. Právě při těchto změnách dochází nejčastěji ke zraněním,“ pokračoval slovenský kouč plzeňské Viktorie.

Ani jeho týmu se však v úvodu přípravy zdravotní komplikace nevyhnuly. Část přípravy byli nuceni vynechat kvůli zranění Alvir, Staněk, Janošek a v závěru i Chorý, jenž má ze zápasu se Žižkovem minulý čtvrtek zlomený nos.

„Naštěstí se nejednalo ani v jednom případě o nic vážného a věřím, že všichni nám budou velmi brzy k dispozici a budou moci bojovat o své místo v týmu,“ vyslovil Guľa svoje přání před odletem do Španělska.

Příprava ve Španělsku

Ve výpravě jsou i všichni zmínění marodi, naopak chybí nigerijský záložník Ekpai, který bude po operaci kolena rehabilitovat v Plzni, mladík Šulc, jenž odešel na hostování do Českých Budějovic, a slovenský záložník Roman Procházka, ten si hledá nové angažmá.

Zbytek týmu se vydal včera odpoledne na cestu do španělské Estepony, kde stráví následujících jedenáct dnů. „Dlouho se píše o tom, že jde o herní soustředění. Ale já bych řekl, že pro nás je herní každý trénink, abychom dokázali i doma posouvat hráče takticky, herně a ladili součinnosti jednotlivých řad,“ upřesnil trenér Guľa.

Ve Španělsku sehraje jeho tým i čtyři přípravné zápasy se zahraničními celky. Budou to japonský Shonan Bellmare, CSKA Sofia, švédské Örebrö a ruský Krasnodar.

„Všechno to jsou skvělí soupeři, budu chtít dát všem hráčům prostor, aby měli šanci se ukázat. Aby se porvali o místo v tak kvalitním týmu, jaký máme k dispozici,“ vysvětloval kouč Viktorie.

Důraz na standardky

A nakolik se na herním kempu změní charakter přípravy?

„Asi jste zaznamenali, že jsme v přípravných zápasech zatím vůbec neřešili standardní situace a finalizaci hry v prostorách, kde kluci mají mít trochu vykopanou nohu. Potřebuji, abychom měli kvalitu ve finální přihrávce. To nám zatím chybí. Proto se zaměříme na individuální činnosti s detailem na věci, o které by se hráči měli opírat,“ popisoval trenér Viktorie a přiznal, že se na soustředění do Španělska těší.

„Čeká nás tam hodně práce, ale v úžasném prostředí,“ říkal, většina jeho svěřenců už tam navíc v minulosti s Viktorií byla. „Mělo by to pomoct i k rychlejšímu návratu hráčů, kteří mají nyní drobné zdravotní problémy,“ doufal slovenský kouč, že bude mít na startu jarní části k dispozici kompletní kádr.

„A hlavně věřím, že hráči budou dobře nachystáni. Ale jaká bude příprava, nám ukáže až start ligy,“ dodal Adrián Guľa.