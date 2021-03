„Netoužím po funkci, ale chci rozhodovat o tom, kam by peníze šly,“ říká Lébr, který by podle svých představ získal zpátky většinu v akcionářské struktuře a klub na oplátku každý rok peníze na provoz a druhou část na posílení kádru.

Ani takřka po devíti měsících však nedostal jasnou odpověď. „Informace o tom, že je to kvůli covidu a výbor spolku se nemohl sejít, v době moderních technologií neberu. Problém vidím v jednom funkcionáři, který to chce doklepat do důchodu. A pro mě je nepřijatelný. Rozhodně by ale bylo poctivé říct buď jasné ano, nebo ne,“ prohlásil Lébr v rozhovoru pro Deník.

Jak to momentálně vypadá s vaší nabídkou na vstup do Sigmy? Jednáte?

Nemám prakticky žádné informace o tom, jak to vypadá. Zpočátku, tedy v létě minulého roku, to z mého pohledu vypadalo nadějně. Několikrát jsem se sešel s Jakubem Benešem. Ale pak se všechno zastavilo.

Oficiálně kvůli koronavirové krizi a tomu, že se nemohl sejít výbor spolku.

Podívejte, je to druhý rok, co leží nabídka na stole. To, že se nemůžeme během covidu sejít, v době moderních technologií neberu. Existují hlasování per rollam, existuje Skype. Ve vlastním podnikání to neřeším jinak. Sedím v kanceláři, řekneme si čas, kdy se sejdeme u obrazovky, rozdělím úkoly a fungujeme normálně. Spíš je to nechutí některých lidí. Konkrétně jednoho člověka.

Koho?

Jde o pana Ficnera (finanční manažer Jiří Ficner – pozn. red.). Na začátku jsem si nekladl žádné podmínky ohledně osob. Já sám nechci do žádných orgánů, nebudu se podílet na chodu klubu. Chci však spolurozhodovat o tom, kam půjde část peněz, které klubu garantuji. Teď už ale jednu podmínku mám a Jakub Beneš ji ode mě i slyšel. A to je, že dokud bude v klubu pan Ficner, tak do Sigmy nepošlu ani korunu.

Překvapuje mě to. Mnoho let jste byli schopní fungovat v Sigmě společně. Co se stalo?

Já s ním nikdy kamarád nebyl. Ale doslova mě dožrala jedna věc. Nebere mi hlava, že v době, kdy se hráčům snižují mzdy, tak on si naopak mzdu zvýší. Zřejmě asi jen proto, aby to do důchodu doklepal s vyšším platem. To je jediné vysvětlení, které mě napadá. Navíc ještě když jde o člověka, který ode mě za akcie, tehdy vlastněné společností POI, dostal pět milionů. Jsou tu i další věci.

Povídejte.

Třeba jestli je práce, kterou tam dělá, vůbec adekvátní. V klubu jsem byl dost dlouho na to, abych si to troufl posoudit. Z mého pohledu se ekonomicky nevyplatí a inženýrka Kučeříková by to tam zvládla sama.

To je ale asi spíš záležitost současného vedení Sigmy.

Je to tak. Je to věc manažerů Sigmy a tím nejvyšším manažerem je momentálně Jakub Beneš. Tento názor jsem mu také řekl, s tím dovětkem, že setrvání pana Ficnera v klubu je pro mě nepřijatelné. Pokud tam bude, peníze nepošlu.

Aby bylo jasno, o jaké nabídce se celou dobu bavíme?

Je to 12 milionů korun na provoz klubu a 8 milionů na posilování kádru, především mladými perspektivními fotbalisty. To celé po dobu deseti let. Chci za to akcie, které jsem dal spolku za symbolickou cenu a díky tomu bylo možné, aby spolek udělal smlouvu s městem. Teď říkám: akcie mi vraťte za stejnou cenu a já vám na základě toho budu posílat peníze. To pro mě bude záruka, že ty peníze půjdou tam, kam si přeju.

Celá věc se už skutečně táhne dlouho. Dáváte si nějaký termín, dokdy by mělo být jasno?

Termín si nedávám. Pokud zájem je, jsem stále ochotný peníze Sigmě dát. Míček je ale na straně spolku a na předsedovi, aby svolal jednání. Klidně online. Nevnucuju se. Peníze můžu poslat jinam, koupit si, s nadsázkou řečeno, něco na sebe. Já chápu, že může být ve hře i někdo jiný. Potom by ale bylo asi poctivé říct, že tu nabídku klub nechce. Zvedám však varovný prst. Pokud Sigma neudělá něco v průběhu dvou let, tak může být bez peněz. A to by byl malér, protože velký fotbal je o penězích.

Proč se chcete vracet do klubu, ze kterého jste před více než třemi lety odešel?

Odcházel jsem tehdy kvůli zdravotnímu stavu svého syna. Po čase mi ale fotbal začal chybět, to přiznávám. Už ale opravdu netoužím po žádných funkcích. Především chci Sigmě pomoci.

Jak je na tom Sigma v porovnání se zbytkem ligy z hlediska rozpočtu?

Znám reálné rozpočty klubů a momentálně Sigma hraje lepší příčky, než na které má rozpočet. Tak to je. Sigma podle něj patří do druhé poloviny tabulky. Sparta, Slavia, Plzeň, Ostrava, Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec, ale i třeba Slovácko, jsou prostě jinde. A nebýt Ladislava Mináře, tak už je z mého pohledu v daleko větším průšvihu. Jsou na něj negativní názory, ale je dobrý. To, za jakou cenu prodal hráče, je umění. Vydržel s nervy a dostal částky, které už se dnes nedávají. Zejména se můžeme bavit o Zimovi do Slavie. Díky tomu Sigma přežila dvě sezony. Ale takhle to nejde donekonečna.

Jak by měl klub fungovat, aby byl konkurenceschopný?

Sigma se musí snažit konkurovat Baníku, Brnu a Slovácku a stahovat talentované kluky z Moravy do Olomouce. Právě díky tomu, že je v tomto směru v minulosti předčila, hrávala pravidelně poháry. Většina hráčů, kteří toto období zažili, prošla předtím mládeží Sigmy. V práci s odchovanci na tom byla Olomouc vždy dobře i v evropských žebříčcích. Podařilo se sem dostat akademii, teď je třeba s tím pracovat. Na to by právě měly jít i ty moje peníze. A jsem přesvědčený, že by se klubu hodily, protože celý český fotbal nečekají snadné časy. Ať kvůli covidu, nebo kvůli tomu, že je ve fázi, kdy bude muset hodně bojovat o ztracenou důvěru veřejnosti.

Cítíte to tak, že český fotbal je na rozcestí?

Určitě. Jednak se může stát, že koronavirová pandemie ještě nějakou chvíli potrvá. Kluby jsou pořád bez příjmů od fanoušků, což v Česku sice není tak velký podíl jako v zahraničí, ale pořád nezanedbatelný. Může se přestat dařit sponzorům. V tom směru podle mě největší krize ještě nepřišla. Podniky teprve začnou padat. Má to všechno jisté zpoždění. Na konci roku to může silně udeřit. A pak taky naučit fanoušky chodit zpátky po covidu na stadiony nebude snadné, když si navykli sledovat fotbal u televize. K tomu probíhající aféry. Budu klukům fandit, aby to zvládli a fotbal se posunul dál.

Koho konkrétně máte na mysli?

Mám na mysli Petra Fouska, kterého si velmi vážím, nebo Rudolfa Řepky, kterého jsem zažil, když působil na svazu v roli generálního sekretáře. Věřím také třeba ve Vláďu Šmicra. Doufám, že nepůjdou proti sobě a naopak se domluví a zkusí to v jednom bloku. Mají zkušenosti, jazykovou vybavenost, to jsou podle mě velmi důležité věci.

Vás nikdo neoslovil?

Pár lidí mě oslovilo, ptali se mě třeba na názor. Já však všem říkám, že to už není pro moji generaci. Nastoupit musí noví lidé. Bude mi šedesát let. A taky, ať je to, jak chce, nikdo z mojí generace nemůže říct, že se nesetkal s korupcí. Pokud to někdo tvrdí, tak lže. Musíme si to přiznat. Nebojovali jsme proti tomu dostatečně důrazně. Nastoupit by měli ti čistí. Musím říct, že si velmi vážím lidí, kteří proti praktikám například Romana Berbra vystoupili a byli za to vyhozeni z FAČR. To jsou v mých očích hrdinové, kteří zůstali čistí, i když jim za to pak různě ubližovali na hřišti i mimo ně. K těm by se měl fotbal obracet. Jen se trochu obávám, že jich není dost na to, aby obsadili třeba posty v okresech a na krajích, které jsou klíčové pro hlasování na valné hromadě.