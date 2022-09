Hattrick pro manželku. Nenasytný Lewa je fenomén, gól by dal i v tenise

Zlatý míč mu stále uniká, Robert Lewandowski ale nenechává nikoho na pochybách, že právě on je v současnosti tím nejlepším fotbalistou na světě. Polský kanonýr to dokazuje i po letním přestupu z Bayernu do Barcelony. Lewa nasázel v pěti zápasech už osm gólů. A hned tři z toho Plzni v Lize mistrů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Robert Lewandowski se proti Plzni gólově prosadil hned třikrát | Foto: ČTK/AP/Joan Monfort