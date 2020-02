„Přináší to spoustu pozitiv. Napadá mě snad jediná nevýhoda,“ konstatuje bývalý reprezentační brankář Jaromír Blažek.

Dříve zaujaly cesty na Kanárské ostrovy (navštěvované Slavií a Spartou), raritou byly Dubaj a Čína. Hráči si pomalu připadali víc jako cestovatelé než fotbalisté.

Obvykle ale nejvíc bodovalo pevninské Španělsko. Ideální podnebí, vybavené hotely i hřiště. „Tam to fungovalo nejlépe,“ říká Blažek.

Časem kluby objevovaly nové (levnější) země jako Turecko či Kypr. A fotbalovou destinací se nyní stává také Malta.

Na menším ostrově ve Středozemním moři pobývají hned tři česká mužstva: Brno, Mladá Boleslav a Ostrava. Všechna jsou součástí turnaje Tipsport Malta Cup.

„Když to srovnám s loňským rokem, tak nebe a dudy,“ usmívá se Adam Jánoš, fotbalista Baníku.

Nemyslete vybrat a pak dobře naplánovat takové soustředění je skoro alchymie. Právě Baník se před rokem hodně spálil.

Během soustředění na Turecké riviéře hráči takřka nenazuli kopačky. „Pršelo nebo zase brutálně foukalo,“ vypráví Jánoš. A ke všemu málem ani tým neodletěl domů, protože nad Antalyí zuřil hurikán.

Moře za dveřmi, ale jen pro odvážlivce

„Hlavní výhoda soustředění v teple je to samotné teplo. Nohy na umělé trávě bolí, tady je to úleva,“ líčí Jánoš.

Podobně hovoří také další „účastníci zájezdu“ na Maltě.

Třeba Jiří Klíma, útočník Mladé Boleslavi: „Je to lepší než doma, navíc jde o herní soustředění. Už neběháme.“ Nebo brněnská dvojička Jiří Floder a Marek Vintr. První mluví o skvělých podmínkách, ten druhý o možnosti dvaceti hodin odpočinku (čtyři hodiny zaberou tréninky).

Malta ve srovnání s Tureckem či Španělska ovšem nenabízí nějaký ten relax v moři. Kdo by chtěl do vody, musí překonat skalnaté pobřeží. A navrch je sezona medúz. „Co naplat, zatím to nevypadá, že bychom se šli koupat,“ přikyvuje Jánoš.

Ale fotbalisté si dokážou volnou chvíli zkrátit jinak suverénně vede playstation a někteří si s sebou přibalili karty.

A ta nevýhoda zmíněná Blažkem v úvodu?

Samozřejmě návrat na mrazivé trávníky v Česku.