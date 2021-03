Wedos oznámil, že s podporou českého fotbalu končí. „V posledních týdnech cítíme, že naše značka je silně poškozována mnoha kauzami a zákulisními machinacemi v pozadí fotbalu. Za současného stavu nebudeme špatně fungující fotbal v České republice nadále finančně podporovat,“ stojí v prohlášení společnosti.

Naráží nejen na úplatkářskou aféru kolem bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra, ale také na podivné situace, které rozhodovaly v nedávných zápasech FORTUNA:LIGY.

To i v případě Zbrojovky, kterou Wedos ještě s Českými Budějovicemi podporuje. „Různé zákroky, „penalty“ a “nepenalty“ a VAR doslova „ohnutý“, kam bylo potřeba. Ono se to přece nějak obhájí… Vidíme, že se to vše vrací do starých kolejí a u toho nechceme být. Fotbal se nemění k lepšímu. Spíše naopak. Kauzy pomalu utichají a situace se vrací k dřívějším postupům. Rozhodčí se občas ošklivě spletou. VAR asi zrovna nevidí to, co zbytek národa. Delegáti jsou lidé, kteří jsou napojeni (nebo dokonce zapleteni) se starými praktikami…“ zmiňuje společnost v otevřeném dopisu českému fotbalu.

V praxi to znamená, že Brno i České Budějovice mohou přijít o významného sponzora. V případě Zbrojovky jde o osm procent rozpočtu. „O rozhodnutí víme, se společností Wedos komunikujeme, ale v tuto chvíli se pro nás nic nemění,“ tvrdí mluvčí brněnského klubu Martin Lísal.

O společnosti

Wedos Internet sídlí v Hluboké nad Vltavou, kde má i dvě soukromá datacentra. Ve správě má téměř 360 tisíc internetových domén. Pro registraci domén má akreditaci od českého registru CZ.NIC, evropského registru EURid a od nadnárodní organizace ICANN, která dohlíží na celosvětovou síť Internet.

Do sportu podle svého vyjádření společnost investovala osmimístnou částku, amatérům rozdala stovky sad dresů. Reklamu ve fotbale vyhodnotila jako účinější než v online prostředí, přesto hodlá skončit. „Jednatel společnosti Josef Grill nás o svém chystaném vyjádření informoval. Nijak ho s námi nekonzultoval, protože se jedná vyloženě o jeho postoj a rozhodnutí jeho společnosti. Vzniklá skutečnost nás samozřejmě mrzí, protože tím přijdeme v dnešní složité době o část financí do klubového rozpočtu a klub to pocítí. Rozhodnutí společnosti Wedos respektujeme,“ říká generální manažer českobudějovického Dynama Martin Vozábal.

Wedos oznámil, že nechá doběhnout aktuální smlouvy, z nichž jednu uzavřel i na další sezonu. „Naše smlouvy a finanční závazky vůči klubům dodržíme v plném rozsahu, i když tam případně nebude mít žádnou reklamu,“ píše se v dopise.

Po klubech chtěla firma na zbytek sezony odstranit či přeškrtnout reklamu, případě ji nahradit textem, který podpoří očistu českého fotbalu. „Chtěli jsme naše reklamy nechat na protest upravit (pomoct s propagací změn v českém fotbale). Zaznělo, že pokud to uděláme, tak klubu s takovouto upravenou reklamou na dresu hrozí například kontumační prohra, protože jde o poškozování dobrého jména českého fotbalu,“ uvádí firma.

Skutečnost je ale podle zjištění Deníku trochu jiná. „Znevažování dobrého jména českého fotbalu řeší jen etická komise spadající pod fotbalovou asociaci. A ta nemá pravomoc kontumovat zápas,“ vysvětluje Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace, která řídí české profesionální soutěže.

To ovšem neznamená, že by klub nečekal jiný postih, jak už se dělo v jiných případech.

Firma Wedos, na jejíž servery směřuje pětina českého internetu, vyzývá k opuštění českého fotbalu i další sponzory. „Pokud nastanou změny, tak se vrátíme a český fotbal opět rádi podpoříme,“ končí prohlášení.