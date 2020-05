Když vystoupil on, přes korupční obvinění ve fotbale stále respektovaná šajba, bylo vlastně rozhodnuto. Miroslav Pelta, bývalý šéf svazu a majitel Jablonce, na úterním grémiu Ligové fotbalové asociace jako už poněkolikáté rozčísl situaci. „Všichni ho známe. Vložil tam pár svých bonmotů,“ usmál se generální manažer Hradce Králové Richard Jukl.

Pelta samozřejmě po svém udeřil na fotbalové mocné. „Musíme hrát,“ znělo jeho stanovisko. I když právě on by na ukončení sezony kvůli čínskému viru vydělal. Jablonec by šel do Evropské ligy ze třetího místa, on by ušetřil na prémiích i tím, že by život v klubu stál.

Promluvil však jinak a FORTUNA:LIGA i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se zase rozjedou. To je jasné, přesto je tu pár témat, která je nutné ozřejmit.

Program

Hrát se bude déle, baráže o první ligu by měly skončit až 19. července, s čímž přišla Jihlava, jeden z druholigových favoritů.

Pokud nastanou další potíže, je možné jít až k 2. srpnu. To by však už byl extrém, na němž by se muselo opět shodnout grémium všech klubů, jak požadovala mocná Slavia. „Pro nás je důležité, abychom měli čas na přípravu na pohárovou kvalifikaci,“ připomněl šéf úřadujících mistrů Jaroslav Tvrdík, že v srpnu by se měly rozjet kontinentální soutěže, Liga mistrů a Evropská liga.

Přestupy

Bylo tady velké nebezpečí. Představte si příklad. Guélor Kanga, extravagantní tahoun Sparty, má smlouvu na Letné do 30. června. Od 1. července se klidně může stát hráčem Slavie či Plzně, zkrátka úhlavních rivalů.

A v klasických podmínkách by také za svůj nový tým mohl nastoupit. Přestupní okno totiž začíná právě startem července.

To se však (naštěstí) nastane, fraška se konat nebude. Termín pro přestupy se však posouvá až na 3. srpen. „To znamená, že do té doby můžete mít podepsanou smlouvu, jakou chcete, ale za nový klub nenastoupíte,“ řekl novinářům výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Smlouvy

Další háček. Zaprvé jde o hráče, jimž kontrakt končí. Tady zaznívá doporučení na jeho prodloužení do faktického závěru sezony. Nikdo to však nařídit nemůže. Proto bude vždy na fotbalistovi, zda v případě zájmu stávajícího zaměstnavatele bude pokračovat.

Druhou částí tohoto podtématu jsou hostování. Kluby zapůjčují své borce do jiných destinací rovněž do 30. června.

Jde například o hráče hostující ze Slavie v Jablonci či o sparťany v Liberci. „Kluby deklarovaly, že kdo má hráče na hostování, tak ho tam prostě nechá do konce soutěžního ročníku za stejných podmínek. Kluby jsou solidární, jasně zaznělo, že si nebudou hráče z hostování brát,“ uklidnil předseda LFA Dušan Svoboda.

Regenerace

Velký oříšek. Hráči nemohou do sauny, k masérovi, do vířivky… „Za mě je to jednoznačně nejhorší věc. K tomu, abychom normálně fungovali a podávali výkony, potřebujeme i odpočinek. Já jsem zvyklý na bazén, studenou vodu, masáže. Jelikož bude zápasů hodně a budou rychle zase sebou, bude to nápor na organismus a někdo to prostě nevydrží. Podle mě bude hodně zraněných,“ varoval zlínský útočník Antonín Fantiš.

„Problém to je, ale pro všechny stejný. Už teď kluci trénují, musí se to řešit. Životospráva, odpočinek, pitný režim. Hráči se musí chovat jinak než v běžnou dobu. Ve volném čase nemůžou absolvovat věci jako dřív,“ kontroval hradecký šéf Jukl.

Cestování

„Za největší úskalí považujeme komplikace při ubytování hráčů při cestách na venkovní zápasy,“ uvedl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.

O co jde? Hráči by měli být na pokoji po jednom. Tým má mít celý hotel (či aspoň patro) pro sebe. Svou vlastní místnost na stravování. „Nebude jednoduché sehnat takový hotel. Navíc se pravidla samozřejmě promítnou do nákladů,“ glosoval mluvčí Teplic Martin Kovařík.

Kluby si však budou muset poradit…