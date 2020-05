Návštěva rodičů se totiž pořádně prodražila Pionemu Sistovi ze španělské Celty Vigo. To, že dánský fotbalista ve službách španělské Celty Vigo navštívil v rodném Dánsku svou matku a otce, by bylo jistě chvályhodné. Kdyby ovšem mnohá pravidla v současné době nepředurčovala pandemie koronaviru.

Právě Španělsko je jednou z nákazou nejpostiženějších zemí a opatření jsou zde poměrně přísná. Navzdory tomu, že neměl souhlas svého klubu, však dánský fotbalista ugandského původu vycestoval do své domoviny, aby zde navštívil své rodiče.

Přísný postih

Jenže tři tisíce kilometrů dlouhá cesta do Kodaně se mu pěkně prodražila nejen co do projetého benzínu, ale také pokutou, kterou vyfasoval od svého klubu. Když se vedení Celty Vigo dovědělo o prohřešku svého neposlušného svěřence, neváhalo sáhnout k přísnému postihu.

Pokuta ve výši 60 tisíc eur, což je v přepočtu více než 1,6 milionu korun, je totiž údajně vůbec nejvyšší, jakou kdy galicijský klub ve své historii udělil.