Loni šlo o spontánní akci, od níž nikdo nevěděl, co očekávat. Nakonec ale účast jmen, jako Radek Faksa, Rostislav Olesz, Ondřej Roman, Roman Szturc, bratři Stránští a další vynesla v charitativním duelu v Záblatí pro nemocnou Marušku z Bohumína 150 tisíc korun.

Navázat na to budou chtít známí hokejisté z regionu zítra, kdy už pod názvem Šachtar BO Ostrava zkusí podobně pomoci čtyřleté Klárce Černé utkáním na hřišti Sokolu Markvartovice.

„Letos nám vše zkomplikoval koronavirus, ale i přesto můžeme uspořádat aspoň tuto akci v Markvartovicích a v příštím roce budeme pokračovat. A to nejen jako hokejisté, ale za pomoci dalších známých osobností z regionu,“ řekl Deníku jeden z tvůrců mužstva Ondrej Šedivý, hokejový útočník.

Letos by tak mělo jít o první a zároveň poslední akci?

Asi ano, protože zanedlouho už začnou klubové povinnosti před novou sezonou, takže bychom se do toho pustili naplno za rok. Teď ale aspoň vykopneme první díl pod tímto názvem, jsme rádi, že zrovna v Markvartovicích, které nás napadly, protože právě na tamním hřišti máme možnost každou středu hrát. Navíc můžeme pomoci malé Klárce i jejím rodičům a přispět jim na její rehabilitaci a léčbu. Je to trochu narychlo, ale doufám, že se to povede.

Zaznamenali jste už i zájem odjinud o takový typ zápasu?

Nedávno jsme založili facebookový i instagramový účet a ozvaly se s žádostí o zápas ještě na toto léto další dva kluby, tak snad nouze nebude a příští rok toho zorganizujeme víc. Myslím si, že je to dobrá myšlenka a chtěli bychom v tom pokračovat.

Loňský úspěch Zápasu pro Marušku právě v Záblatí vás asi naladil, že?

Určitě. Byl to náš první zápas, nikdo nevěděl, co od toho čekat, jen jsme si přáli, aby lidé došli a vybrala se díky tomu solidní suma, která pomůže. Povedlo se, což nás potěšilo, všichni si to pochvalovali, nakoplo nás to a teď v tom chceme jet dál. Kluci to vzali za správný konec a jsou tomu nakloněni.

Proč zrovna Šachtar?

Každému se asi vybaví ukrajinský klub Šachtar Doněck, který je také z průmyslové oblasti, jako Ostrava, takže jsme na to s Romanem Szturcem a Mikulášem Rimmelem sedli a takto to spojili. Máme už i logo, své dresy, takže už to má úroveň a věřím, že to vše bude mít smysl. Nemuselo by to být špatné.

Často se v souvislosti s těmito zápasy zmiňuje Real Top Praha. Je pro vás inspirací?

Real má už za sebou velkou tradici, velké akce, zvuk, takže kus inspirace v tom určitě je. Začít se nějak musí a my doufáme, že můžeme vytvořit něco podobného u nás v regionu. Uvidíme.

V Záblatí se kromě vás ukázali na trávníku Rostislav Olesz, Roman Szturc, bratři Stránští a další. Kdo dorazí do Markvartovic?

Nerad bych na někoho zapomněl, ale tato jména chybět nebudou. Máme základnu asi dvaceti hráčů, z nichž vždy aspoň patnáct chceme dotáhnout. Navíc svou účast přislíbil i Roman Polák, takže si myslím, že se lidé mají na co těšit a hlavně, že pomůžeme dobré věci.

Vstupné bude dobrovolné. Je to jediná možnost, jak může veřejnost pomoci, nebo se počítá i s něčím dalším?

Chceme to mít rozděleno. Ano, každý podle svého uvážení přispěje u vstupu, navíc se oba týmy složí určitou částkou a o poločase bychom rádi uskutečnili dražbu nějakého dresu či jiné věci. Tohle je v plánu. Jsme rádi, že nám pomohli i sponzoři, jako Ostravská hokejová škola, JTA, Vibro beton, Kalman, nebo R3stav. Jejich příspěvek je pro celou věc také hodně cenný a moc za ně děkujeme.

O Klárce



Klárka se narodila v termínu, byla hypoxická, od startu příliš neprospívala. Je sledována na neurologii, gastroenterologii, endokrinologii, genetice, ortopedii a rehabilitaci. Od miminka cvičí Vojtovu metodu a od jednoho roku dochází ambulantně do denního stacionáře. Tam se každý den pod odborným dohledem snaží o její rozvoj v oblasti motoriky, komunikace, kognitivních schopností, sebeobslužných a sociálních dovedností, atd.



Když Klárka ve věku 13 měsíců do stacionáře nastoupila, jenom ležela. Nedokonale se otáčela na strany. Aktivní rehabilitací, především Vojtovou metodou, začala pomalu lézt, posadila se a následně se postavila. Od 22 měsíců začala dělat první nejisté krůčky. Nyní jsou Klárce více než čtyři roky, chůze je stále velmi nestabilní, chodí po špičkách, celkově je hypotonická s vadným držením těla a plochonožím.



Od tří a půl let je Klárce aplikován růstový hormon, pravidelně používá potravinové doplňky na podporu chuti k jídlu. Velmi málo jí a k jídlu je nutné ji neustále pozitivně motivovat. Psychomotorický vývoj je oproti vrstevníkům o téměř dva roky opožděn, má velmi krátkou pozornost a emočně je nestabilní.



Péče o Klárku je finančně i časově náročná. Každý den vozíme dceru autem do stacionáře, kde částečně přispíváme na její pobyt. Zařízení Dětská rehabilitace Hlučín, kde Klárka dochází, nově dětem nabízí neurorehabilitaci formou metody TheraSuit. Klárce by tato terapie velmi pomohla v celkovém rozvoji psychomotoriky. Nemáme však dostatek finančních prostředků na úhradu rehabilitací, které pojišťovna neproplácí.



Číslo účtu pro případné finanční dary na léčbu je 2400552911/2010.



Zuzana Halfarová, maminka Klárky (Zdroj: Markvartovice Ze života v obci).