„Náš výkon nebyl hoden Champions League,“ uznal Luka Modrič. Kouč Zinédine Zidane vzal porážku na sebe a kritikům vzkázal: „Jsme teprve na začátku.“

Zatímco gigant je pranýřován ze všech stran, ukrajinský celek se po vítězství 3:2 vyhřívá na výsluní. Aby také ne, poprvé v klubové historii vyzrál na soubor Bílého baletu.

„Je jasné, že to Real podcenil. Asi ve Španělsku zapomněli, že Šachtar kdysi dvakrát porazil Barcelonu,“ prohlásil Tomáš Hübschman.

Ano. A někdejší český reprezentant byl tehdy na hřišti – v roce 2004 v Doněcku, o čtyři roky později slavil dokonce na Nou Campu. „Ale to byly jiné zápasy,“ mávl rukou 39letý záložník, jenž se po deset let dlouhém angažmá na východě v roce 2014 vrátil domů a teď hájí barvy Jablonce.

Zdroj: Deník

Ovšem jakmile hraje Šachtar, zpozorní. I včera si pustil televizi a nepřepnul na jiný mač. „Myslím, že zápas hodně ovlivnila atmosféra. Řekl bych, že s fanoušky na tribunách by Real zabral víc a dřív. Navíc se hrálo na jiném stadionu,“ podotkl Hübschman s narážkou na to, že Santiago Bernabéu prochází rekonstrukcí.

Na jeho slovech něco bude - v prvním poločase měli domácí více ze hry, ale šance si vytvářeli hosté. První gól, druhý, třetí. Do kabin se šlo za stavu 0:3!

Mladí šlapou veteránům na paty

„A to Šachtar nenastoupil v optimální sestavě, řada opor je mimo i kvůli koronaviru. Taktiku ale uzpůsobil situaci. Hrál skvěle, z bloku, na rychlé brejky,“ zmínil Hübschman. Po pauze sice Real zabral, snížil, ale pořád to nebylo ono. „Benzema to rozhýbal, jenže stejně měl Šachtar šanci navýšit vedení,“ dodal.

Vysvobození v podobě bodu nepřišlo, zásah na 3:3 neposvětil rozhodčí kvůli ofsajdu. „Mám dojem, že se Real chtěl šetřit na El Clásico a vymstilo se mu to. V téhle době mají slabší týmy větší šanci na úspěch,“ konstatoval rodák z Prahy a odchovanec Sparty.

S některými parťáky z Ukrajiny je dál ve spojení. „Hned jsem psal gratulaci Dariju Srnovi (pozn. aut.: chorvatská legenda Šachtaru, kdysi pravý bek, nyní zástupce ředitele),“ usmál se Hübschman.

Přesto si v klubu nikdo nemůže být jistý ničím. Třeba i proto, že v nelehké skupině čekají ukrajinského šampiona ještě Inter Milán a Mönchengladbach.

Současný kádr navíc prochází obměnou. „Mají tam pořád Brazilce. Některé, s nimiž jsem hrával i já, ale pak i nové talenty. A ti mladí šlapou veteránům na paty,“ uzavřel Tomáš Hübschman.